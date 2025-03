Microsoft colaborează cu o companie din Elveția pentru un nou model de AI inspirat din neuroștiință

Microsoft colaborează cu un start-up elvețian pentru a dezvolta un nou model de inteligență artificială care simulează puterea de raționament a creierului, scopul fiind de a genera avans tehnologic în domenii precum tranzacții financiare și robotică.

Microsoft a încheiat un parteneriat cu compania elvețiană inait, ce are sediul în Lausanne, fiind un startup de cercetare în neuroștiința digitală care a început parcursul în 2018. Aici puteți citi comunicatul inait.

Richard Frey, CEO al inait, spunea, citat de Financial Times, că grupul a fost fondat „pornind de la ideea că singura formă dovedită de inteligență se află în creier și că, dacă am putea înțelege creierul, am putea crea un tip de AI foarte diferit, foarte puternic și inovator”.

Partizanii acestor tehnologii argumentează că este revoluționară, deoarece poate învăța din experiențe reale, în loc să se bazeze doar pe identificarea corelațiilor din seturi de date preexistente.

Companiile spun că vor utiliza tehnologia inait pentru a extinde oferta de modele AI a Microsoft către clienții săi.

În sectorul financiar, parteneriatul se va concentra pe furnizarea de algoritmi avansați de tranzacționare, instrumente de gestionare a riscurilor și sfaturi personalizate. În domeniul roboticii, va contribui la dezvoltarea unor mașini industriale mai adaptabile la medii complexe și dinamice.

Henry Markram, liderul proiectului din Elveția și co-fondator la inait, spune că proiectul a colectat date din cercetările asupra creierului mamiferelor pentru a dezvolta 18 milioane de linii de cod destinate generării de simulări.

„A fost construit în principal pe baza creierului de șoarece, dar este o rețetă generică și poate fi folosită pentru a recrea sau replica creierele altor specii, de la furnici până la oameni, cel puțin în principiu”, a mai spus el.

Modelele AI bazate pe simulări ale creierului au potențialul de a consuma mai puțină energie și de a învăța mult mai rapid decât modelele actuale de învățare profundă, continuând să se perfecționeze și după ce sunt implementate la un client, a adăugat Markram.

Cum își descriu cei de la inait activitatea:

Construim AI cu Inteligență Adaptivă, capabilă să învețe, să înțeleagă și să interacționeze cu lumea asemenea creierului, pentru a face asistența inteligentă, interactivă și în timp real accesibilă tuturor.

Datorită tehnologiei Digital Brain, inait creează AI pentru interacțiuni realiste în medii complexe și dinamice. Abordarea noastră implică instruirea creierelor digitale – cea mai apropiată replică a creierului uman – pentru a-și dezvolta în mod natural abilități cognitive. Prin valorificarea inteligenței artificiale moderne pentru preprocesarea senzorială și pentru limbaj, inait dezvoltă „Intelligent Action Models” (iAMs), oferind o inteligență artificială holistică și personalizabilă pentru toate industriile, începând cu finanțele și robotica.

Sursa foto: Dreamstime.com