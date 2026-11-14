Microsoft își cere scuze și explică ce a provocat pana globală Outlook și Teams: „Nu are legătură cu un atac cibernetic sau cu AI”

Milioane de utilizatori din peste 70 de țări au fost afectați timp de aproape 24 de ore de o defecțiune majoră care a paralizat servicii esențiale precum Outlook, Microsoft Teams și Copilot. Gigantul tehnologic american a anunțat că problema a fost remediată.

După mai bine de o zi în care serviciile sale au fost indisponibile la nivel global, Microsoft a confirmat că sistemele au revenit la normal și a explicat ce a provocat blocajul. Compania a transmis scuze oficiale și a oferit primele detalii tehnice privind cauza incidentului, potrivit BBC și The Guardian.

„Ne pare nespus de rău pentru neplăcerile pe care acest incident le-a cauzat clienților și partenerilor noștri. Suntem conștienți de încrederea pe care aceștia o acordă serviciilor noastre și luăm această responsabilitate extrem de în serios. Observăm o redresare generală și o stabilitate a tuturor serviciilor noastre Microsoft”, a declarat gigantul tech într-un mesaj publicat vineri seară pe platforma X.

Compania a respins totodată speculațiile apărute în mediul online privind un posibil atac cibernetic sau o eroare legată de inteligența artificială.

„A fost vorba de o problemă tehnică, fără legătură cu atacurile cibernetice sau cu inteligența artificială (AI) / agenții. Incidentul a fost declanșat de o problemă apărută în timpul unei actualizări anterioare a capacității rețelei, care a ieșit la iveală în urma unei modificări recente a rețelei. Am remediat problema de bază și continuăm să restabilim serviciile pentru clienții și regiunile rămase”, a explicat Microsoft.

Reprezentanții Microsoft au mai spus că au ales să restabilească serviciile treptat pentru a evita noi blocaje sub presiunea cererii. „Deși acest lucru a durat mai mult, a ajutat la asigurarea unei reveniri stabile. Vom furniza un raport complet post-incident odată ce analiza noastră va fi finalizată”, se mai arată în mesajul companiei.

Gara Centrală din München, noiembrie 2026, Germania. Credit line: Wolfgang Maria Weber / Profimedia

Ce sectoare a lovit pana serviciilor Microsoft

Problemele au început joi seară, când platforma Downdetector, care monitorizează în timp real problemele semnalate de utilizatori, a înregistrat un vârf de aproape 130.000 de sesizări din 74 de țări.

Avaria a blocat aplicații folosite zilnic în birouri, precum Outlook, Teams, Word sau Excel, și a afectat inclusiv instrumentele de inteligență artificială de la OpenAI și Anthropic.

Efectele s-au văzut imediat în instituțiile publice. În SUA, angajații Camerei Reprezentanților nu și-au putut desfășura activitatea, iar autoritățile din New York au suspendat evacuările programate vineri pentru că nu mai funcționau aplicațiile interne.

În Scoția, mai multe procese penale și civile au fost amânate, iar poliția nu a putut primi niciun e-mail.

Probleme serioase au apărut și în spitalele britanice, unde angajații serviciilor de ambulanță și ai sistemului public de sănătate (NHS) nu au putut transmite normal datele pacienților.

Perturbări puternice au fost raportate și în transporturi, inclusiv în Europa. Pasagerii unor operatori feroviari importanți, precum Deutsche Bahn (Germania), National Rail (Marea Britanie) și VIA Rail (Canada), au avut dificultăți în a-și accesa biletele sau informațiile despre curse.

De asemenea, companii aeriene ca Air India, IndiGo sau CemAir nu au putut procesa e-mailurile de asistență.

Avaria a dat peste cap și planurile unor mari companii: grupul elvețian de bunuri de lux Richemont și producătorul american Workhorse Group și-au amânat publicarea rezultatelor financiare.

Avertisment privind întreruperea serviciilor online provocată de pana Microsoft, afișat pe pagina de start a site-ului districtului londonez Tower Hamlets, pe un laptop din Londra. Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

„Cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email din toate timpurile”

În timpul penei care a depășit 12 ore, Gergely Orosz, autorul newsletterului „The Pragmatic Engineer” și fost inginer software de top în cadrul mai multor companii importante din domeniul tehnologiei, a declarat pentru CNN că un blocaj de asemenea amploare este extrem de rar.

„Aceasta ar putea fără doar și poate să fie cea mai gravă întrerupere a unui serviciu de email destinat mediului de afaceri din toate timpurile”, a spus el.

Un alt expert tech, Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a declarat pentru CNN că firmele ar trebui să investească mai mult în medii de testare înainte de a aplica modificări în rețeaua activă, iar companiile care depind de servicii cloud precum Microsoft 365 ar trebui să aibă opțiuni de rezervă.

„Dintr-o perspectivă globală, există undeva cineva care a fost grav afectat de această situație, ceea ce duce la o scădere a productivității. Acum sunt lăsați în voia sorții. De aceea devine important să existe o alternativă. Mulți oameni își păstrează un cont Gmail; dacă serviciile Microsoft nu funcționează, folosesc Gmail. Dacă Gmail nu funcționează, folosesc Microsoft”, a explicat specialistul.

Pierderi estimate la aproape 7 miliarde de dolari

Pana de la Microsoft ar putea provoca pierderi economice de aproape 7 miliarde de dolari, potrivit unei estimări realizate de un institut de cercetare economică din Michigan și citate de CNN.

O parte dintre firmele afectate ar putea recupera pagubele prin polițele de asigurare pentru riscuri cibernetice. Într-un astfel de scenariu, pierderile nu dispar, ci sunt transferate de la clienții Microsoft către companiile de asigurări.

În plus, gigantul tech riscă să fie nevoit să returneze aproximativ 800 de milioane de dolari pe zi din abonamentele plătite pentru servicii la care utilizatorii nu au avut acces, deși erau garantate prin contract. Deși nu toți clienții vor solicita aceste rambursări, cererile depuse ar putea împinge nota de plată totală dincolo de pragul de 7 miliarde de dolari.