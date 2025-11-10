Microsoft sugerează că angajații corporațiilor vor participa în curând la întâlniri cu „agenți” AI capabili de muncă

Microsoft a oferit indicii despre ceea ce numește „o nouă clasă” de agenți AI „care operează ca utilizatori independenți în cadrul forței de muncă a întreprinderilor”, relatează The Register.

„Fiecare agent proiectat are propria identitate, acces dedicat la sistemele și aplicațiile organizației și abilitatea de a colabora cu oamenii și alți agenți”, se arată într-un document din foaia de parcurs a produselor Microsoft. „Acești agenți pot participa la întâlniri [virtuale], edita documente, comunica prin email și chat și efectua sarcini în mod autonom”, mai notează acesta.

Așa-zișii „agenți AI” sunt considerați următorul pas în evoluția actualelor sisteme de inteligență artificială. Spre deosebire de un simplu chatbot, ei sunt proiectați să lucreze cu un grad ridicat de autonomie, cu input uman minim, pentru a completa cap-coadă o serie de sarcini specializate.

Kevin Scott, directorul tehnologic al companiei fondate de Bill Gates, declarase mai devreme în cursul acestui an că Microsoft lucrează la agenți AI care să poată colabora între ei, inclusiv dacă sunt de la alte firme, și să își „amintească” lucruri.

Semne de întrebare legate de proiectul Microsoft

În ceea ce privește noile documente publice, Rich Gibbons, un specialist în licențe Microsoft, crede că ele se referă la un produs numit „Agent 365”. Joao Ferreira, un alt specialist în produse Microsoft, spune că „agenții” dezvoltați în cadrul acestui proiect vor avea propria adresă de email, cont pentru Teams și chiar un loc în organigrama companiei.

„Ei pot participa la întâlniri, trimite și primi emailuri și mesaje, accesa datele organizației și învăța din interacțiuni pentru a se îmbunătăți în timp”, spune acesta.

Documentele Microsoft sugerează că agenții vor debuta la sfârșitul lunii noiembrie.

„Pe lângă problemele de licențiere și costuri, mă întreb și cum gestionează o organizație acești agenți?”, a întrebat Gibbons într-o analiză. „Dacă pot participa la întâlniri și trimite emailuri/mesaje oamenilor – ce se întâmplă dacă scapă de sub control? Ar putea trimite date sensibile persoanelor greșite, ar putea furniza informații incorecte sau ar putea trimite mesaje ciudate sau ofensatoare… cum se previne, monitorizează și se acționează în astfel de cazuri?”, se mai întreabă specialistul.