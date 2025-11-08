Miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 16.00, WEBINAR pe StartupCafe: Fondurile UE pentru firme, prin Programul Tranziție Justă. LIVE VIDEO cu Răzvan Gălățan, consultant pentru atragere de finanțări

Firmele românești pot obține granturi IMM de până la 8 milioane EUR pe proiect, prin Programul Tranziție Justă, unele apeluri fiind deschise în prezent, iar altele în implementare. Antreprenorii IMM au ocazia să primească informații tehnice relevante despre aceste finanțări, de la consultantul Răzvan Gălățan, în cadrul webinarului StartupCafe care are loc, miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 16.00, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube StartupCafe, unde vă așteptăm și cu întrebări.

Citește mai departe pe StartupCafe