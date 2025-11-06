Trezorierul PNL, pus sub control judiciar în dosarul omului de afaceri din Vaslui pe care l-a dus la Bolojan / Ce interdicții a primit

Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, susțin surse judiciare pentru HotNews. Decizia a fost luat la sfârșitul audierilor în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri din Vaslui, care e acuzat de DNA de șantaj și cumpărare de influență.

UPDATE 17.20: Mihai Barbu a primit și interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos. Până acum, PNL nu a transmis niciun mesaj.

***

Mihai Barbu este cel care i-a obținut intrarea la premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bobos, care voia să schimbe conducerea DSVSA Vaslui. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, însă a spus că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

De asemenea, Mihai Barbu a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, însă spune că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale.

„Este un om de afaceri din județul Vaslui pe care îl cunosc. Am zis că este o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor”, a spus Barbu joi la Antena 3 CNN, subliniind, de mai multe ori, că a fost o discuție strict politică.

Întrebat despre varianta care reiese din stenograme, că i-a făcut intrarea afaceristului, care cerea sprijn pentru îndepărtarea șefului DSVSA Vaslui, care descoperise nereguli grave la fermele lui, Barbu a negat categoric.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și am prezentat niște cifre pe care le știam, bineînțeles făcând un search despre datele lui financiare și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a mai precizat Barbu.

Numit trezorier al partidului în urmă cu două luni

Surse din PNL au explicat pentru HotNews că Barbu a fost numit trezorier al partidului în urmă cu aproximativ două luni, însă „săptămâna asta s-au discutat concret atribuțiile lui”.

„Așteptăm să vedem ce masură primește, dacă primește sau este martor. În funcție de asta vom lua decizia în consecință”, au spus sursele sursele PNL pentru HotNews, înainte ca DNA să ia această măsură.