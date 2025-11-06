Trezorierul PNL, Mihai Barbu, chemat azi la audieri de DNA, în dosarul de corupție în care au fost reținuți patru oameni

Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, este așteptat, joi, la sediul DNA pentru a fi audiat în dosarul lui Fănel Bogos. Tot azi, omul de afaceri din Vaslui, care a fost reținut pentru 24 de ore, află dacă va fi arestat preventiv, cum au cerut procurorii, care au publicat noi detalii despre schema prin care voia să schimbe conducerea DSVSA Vaslui.

DNA a anunțat reținerea omului de afaceri Fănel Bogos și a altor trei inculpați din dosar. Este vorba despre Laura Mirela Iusein, Mihail Aniței și Rareș-Mihail Cristea, potrivit datelor de pe portalul instanței. Ei vor fi prezentați, joi după-amiază, la Tribunalul Vaslui, cu propunere de arestare preventivă.

Față de alți doi inculpați, procurorii luat măsura controlului judiciar. Este vorba despre Silviu Pîrvu-Ularu, un afacerist cu firme în domeniul consultanței, și Veronica Mantcă, o angajată fictiv în funcția de manager la compania lui Bogos.

Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 15. DNA a făcut publice acuzațiile, fără a indica numele celor vizați de anchetă

Cei doi inculpați cercetați sub control judiciar, Silviu Pirvu și Veronica Mantcă, au interdicția de a părăsi România.

Schema prin care Fănel Bobos voia să schimbe conducerea DSVSA Vaslui, potrivit DNA

Fănel Bogos este acuzat de șantaj și cumpărare de influență, în timp ce ceilalți trei inculpați din dosar au fost puși sub acuzare pentru trafic de influență, dare de mită, respectiv șantaj.

Mediafax a scris ieri, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui, ajungând și la premierul Ilie Bolojan.

Bogos și-a obținut intrarea la prim-ministru prin șeful Mihail Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, care a obținut o audiență la Ilie Bolojan.

Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, care a însoțit un lider PNL la întrevedere, dar discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet Foto: Vanbet

Amendat de 64 de ori în doi ani

DNA îl acuză pe Fănel Bogos că a apelat la o rețea de influență și a plătit sume uriașe pentru a fi înlăturat de la conducerea DSVSA Vaslui directorul Mihail Ponea.

Cei doi au avut în trecut o relație apropiată, Ponea fiind nașul de botez al unuia dintre copiii lui Bogos. De câțiva ani, relațiile dintre cei doi erau tensionate.

Bogos dorea înlăturarea lui Ponea, pentru că devenise un director incomod, iar angajații DSVSA nu închideau ochii la neregulile pe care le descopereau la fermele societății Vanbet.

În comunicatul DNA, procurorii subliniază că la fermele lui Bogos s-au înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare. 64 de amenzi au fost aplicate în ultimii doi ani societății Vanbet, ca urmare a încălcării normelor de biosecuritate, a comunicat miercuri DSVSA Vaslui.

„În perioada martie – august 2025, inculpatul B.F. (Bogos Fănel n.r.) ar fi promis și ar fi remis numitului P.U.S. (Pîrvu Ularu Silviu n.r.) suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relațional de influență, în vederea determinării conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societății comerciale respective”, anunță DNA în comunicat.

În concret, menționează DNA în comunicat, Bogoș voia ca cei de la conducerea ANSVSA să efectueze următoarele demersuri:

să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de Fănel Bogos

să îl demită pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui și să numească o persoană în conducere care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

Banii oferiți de Bogos lui Silviu Pîrvu Ularu, fost ofițer SRI, au fost disimulați prin încheierea unui contract de consultanță.

Pîrvu este acuzat de procurori că a pretins și primit de la Bogos suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății comerciale, promițând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul să formuleze plângeri cu acuzații fictive pe care să le depună la DIICOT și DNA împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcția deținută.

O afaceristă controversată din Brăila, implicată în filiera Bogos

Mirela Laura Iusein, reținută și ea în dosar, este o femeie de afaceri din Brăila, cunoscută ca fiind o apropiată de a lui Fănel Bogos. La fel ca acesta și ea a mai avut probleme cu legea.

În 2016 a fost condamnată la un an de închisoare pentru conducere fără permis, iar în 2018 la doi ani de închisoare pentru evaziune fiscală, ambele pedepse fiind cu suspendare.

Iusein a cochetat și cu politica. A candidat pentru un post de europarlamentar pe listele Partidului Umanist Social Liberal, iar la ultimele alegeri parlamentare a candidat ca independent la Camera Deputaților.

Procurorii îl acuză pe Bogos că i-a promis Laurei Iusein și un apropiat al acesteia, Rareș Mihail Cristea, 300.000 de euro pentru a interveni pe lângă persoane din conducerea ANSVSA în vederea favorizării societății comerciale deținute de Bogos.

Bogos le-a oferit suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanță / management între societatea sa și o altă societate controlată de ceilalți doi. Bogos i-a oferit Laurei Iusein și alte sume de bani, acuză procurorii, menționând că sumele nu au fost cuantificate până în prezent.

Intermediarul care se lăuda cu relații la Guvern și Președinție

Mihail Aniței este acuzat de procurori că a inițiat și coordonat un sistem relațional de influență în cazul lui Bogos, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale.

Aniței, arată acuzarea, a pretins de la Bogos Fănel suma de 250.000 de euro, afirmând că are influență asupra Administrației Prezidențiale, a factorilor decidenți din Guvernul României, a liderilor politici și asupra unor structuri de Parchet și a promis ca va interveni și va determina conducerea ANSVSA să anuleze măsurile coercitive impuse de funcționarii DSVSA Vaslui, să-l demită pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui.

Aniței este acuzat și de dare de mită și șantaj. Pe 6 octombrie acesta i-a oferit funcția de președinte ANSVSA lui Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui. În fața refuzului lui Ponea, Aniței l-a amenințat cu destituirea din funcție și dosare penale.

A șasea inculpată din dosar, Matcă Oiță, o apropiată a lui Aniței, este acuzată că în schimbul influenței promise, a primit de la Bogos 100.000 de euro disimulați prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societății comerciale respective.

Trezorierul PNL, audiat la DNA Iași

Între timp, la sediul DNA Iași continuă audierea celorlalți suspecți din dosar. Surse judiciare au precizat pentru HotNews că la ora 16 este așteptat în fața procurorilor șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu. Audierile în dosarul Bogos s-au prelungit miercuri la sediul DNA Iași până după miezul nopții. Audierile continuă și astăzi. În dosar, mai sunt vizate alte persoane, anunță DNA.

Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui este așteptat la sediul DNA Iași, pentru audieri, începând cu ora 16.

Surse din PNL au explicat pentru HotNews că Barbu a fost numit trezorier al partidului în urmă cu aproximativ două luni, însă „săptămâna asta s-au discutat concret atribuțiile lui”.

„Așteptăm să vedem ce masură primește, dacă primește sau este martor. În funcție de asta vom lua decizia în consecință”, spun sursele HotNews.