Mihai Chirica, atac la PNL Iași după ce filiala a anunțat că nu susține Guvernul Niculescu: „Blochează orice șansă de stabilizare a țării”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a reclamat sâmbătă că „PNL Iaşi blochează orice şansă de stabilizare a ţării”, după decizia filialei de a nu susține învestirea guvernului condus de Luca Niculescu. Edilul l-a acuzat pe liderul organizaţiei Alexandru Muraru că trăieşte „complet izolat de lumea reală” și că „joacă politic pe umerii unei ţări aflate în criză energetică şi economică”.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, sâmbătă, pentru a decide cum se poziţionează faţă de Guvernul Niculescu, care va ajunge marţi la vot în Parlament. PNL Iași a anunțat cu câteva ore înaintea şedinţei că nu susţine învestirea noului cabinet.

„Ce face conducerea PNL Iași, în frunte cu Alexandru Muraru? Emite comunicate sterile de presă și blochează din nou orice șansă de stabilizare a țării. Textul triumfalist dat publicităţii de PNL Iaşi demonstrează un singur lucru: Alexandru Muraru trăieşte complet izolat de lumea reală. Deconectat de la problemele românilor, obişnuit încă de la debutul carierei să sară dintr-o funcţie călduţă în alta şi să trăiască exclusiv din sinecuri plătite din bani publici – o adevărată „specialitate” cultivată în familia sa – Muraru îşi permite luxul să joace politic pe umerii unei ţări aflate în criză energetică şi economică”, a scris Mihai Chirica într-o postare pe Facebook.

​„Aproape aceiași miniștri care sunt atacați vehement astăzi în comunicatele de partid au ocupat exact aceleași portofolii și în Guvernul Bolojan! Atunci, când împărțeau puterea și se aflau la masă, acești oameni erau buni, profesioniști și frecventabili? Iar astăzi, de la o zi la alta, au devenit dintr-o dată indezirabili?”, a continuat Chirica.

Edilul mai spune că românii vor un guvern funcţional acum care să oprească haosul economic şi nu „filosofii despre cum să mai amânăm investirea unei echipe guvernamentale”.

„Să refuzi deblocarea ţării şi să ameninţi cu alegeri anticipate în plină criză arată o lipsă totală de responsabilitate. Ce le oferim românilor la iarnă? Comunicatele lui Muraru în loc de căldură şi stabilitate bugetară? Politicienii care se ascund în spatele birourilor şi al reclamelor de partid ar trebui să coboare în stradă. Să meargă prin pieţe, prin spitale şi prin cartiere, să vadă ce cred oamenii despre blocajele lor”, a declarat Mihai Chirica.

PNL Iaşi a anunțat sâmbătă, cu câteva ore înaintea şedinţei în care partidul urmează să decidă cu privire la poziţionarea faţă de Guvernul Luca Niculescu, că nu susţine învestirea noului Cabinet, decizia fiind luată în unanimitate de Biroul Politic Judeţean.

„PNL Iaşi consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate”, transmite filiala Iaşi a PNL.

Decizia vine la o zi după un anunț similar făcut de deputatul Dragoș Ciobotaru, care a spus că a luat decizia după ce s-a consultat cu colegii din Vrancea.