Crește opoziția în PNL față de Guvernul Niculescu: O nouă filială județeană se poziționează împotrivă

PNL Iași a decis cu un vot în unanimitate să nu susțină învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Decizia vine la o zi după un anunț similar făcut de deputatul Dragoș Ciobotaru, care a spus că a luat decizia după ce s-a consultat cu colegii din Vrancea.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, sâmbătă, pentru a decide cum se poziţionează faţă de Guvernul Niculescu, care va ajunge marţi la vot în Parlament.

Anterior, grupurile parlamentare ale PNL au decis, miercuri, să voteze, iar președintele partidului, Ilie Bolojan, s-a poziționat pentru un vot de învestire. „Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite”, argumenta Bolojan.

„Prezența unei persoane condamnate penal”

PNL Iași arată spre nominalizarea lui Marian Neacșu ca vicepremier și ministru al Internelor. Acesta a avut în trecut o condamnare definitivă la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar. Între timp, el s-a reabilitat.

„La aceasta se adaugă nominalizări profund controversate: Florin Manole, căruia îi este imputată blocarea reformei salarizării unitare, zborurile Mykonos; Daniel Zamfir, cunoscut pentru atacurile sale politice agresive, discursul calomnios și poziționările radicale; Alexandru Rogobete, căruia îi sunt imputate întârzierile și blocajele din proiectele de infrastructură spitalicească, inclusiv situația Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iași și pierderea a 2/3 din spitalele construite prin PNRR”, mai precizează PNL Iași.

PNL Iași mai afirmă că orice acord politic cu premierul desemnat ar echivala, în realitate, cu acordarea unui cec în alb PSD.

„Premierul desemnat nu dispune de un partid propriu și nici de o bază parlamentară independentă, astfel încât capacitatea sa de a impune disciplina guvernamentală și de a controla deciziile miniștrilor susținuți de PSD tinde spre zero”, precizează PNL Iași.

„ Guvern construit pentru a satisface interesele PSD”

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, deputat și vicepreședinte al PNL la nivel național, a declarat că decizia organizației Iași este una unanimă, fermă și fără echivoc de a nu susține învestirea unui Guvern dependent de PSD.

„România are nevoie de un Guvern reformist, proeuropean, capabil să restabilească disciplina bugetară, să accelereze reformele și să ofere stabilitate. Nu are nevoie de un Guvern construit

pentru a satisface interesele PSD și pentru a perpetua un sistem politic care a compromis încrederea cetățenilor”, spune Muraru.

PNL a anunţat că, sâmbătă, la ora 13.00, se reuneşte Biroul Politic Naţional. Liberalii urmează să decidă, după dezbateri, cum se vor poziţiona faţă de Guvernul Luca Niculescu, care ajunge, marţi, la vot în Parlament. PNL are 81 de parlamentari.