Mihai Fifor, mesaj pentru Bolojan, chemat în Parlament de AUR și PSD: „Nu vă temeți, nu e moțiune de cenzură. Dar dacă evitați din nou dialogul, se rupe legătura de încredere între Guvern și cetățeni”

Deputatul PSD Mihai Fifor i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la „Ora prim-ministrului” pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că „lucrurile sunt cât se poate de simple”, iar Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei.

Fifor a subliniat că prezenţa premierului nu este opţională. „Nu vă temeţi — nu este o moţiune de cenzură. Este doar o cerinţă firească de transparenţă şi responsabilitate”, a mai transmis deputatul, potrivit News.ro.

„Ştim deja că premierul Ilie Bolojan nu dă prea mulţi bani pe Parlamentul României, din păcate. S-a obişnuit să guverneze prin asumări de răspundere şi prin evitarea celei mai importante instituţii dintr-o democraţie – cea care reprezintă voinţa poporului, exprimată prin vot. Dar de această dată, sper sincer că nu va fugi din nou de dialog şi va onora solicitarea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor de a se prezenta în faţa Parlamentului”, a scris Fifor într-o postare pe Facebook.

„Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României. Iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională. Ar trebui să ştiţi măcar atâta lucru… Şi nu vă temeţi — nu este o moţiune de cenzură. Este doar o cerinţă firească de transparenţă şi responsabilitate”, mai arată deputatul social-democrat.

Social-democratul a adăugat că Parlamentul și, implicit, românii „au dreptul să ştie ce demersuri a făcut Guvernul Bolojan pentru a consolida relaţia bilaterală cu Statele Unite, în contextul deciziei Pentagonului de redimensionare a prezenţei militare americane în Europa”.

„România nu-şi mai poate permite ambiguităţi şi trebuie să se poziţioneze ferm – în cadrul NATO, în interiorul Uniunii Europene şi, mai ales, în raport cu partenerul strategic american. Într-o perioadă în care echilibrele se schimbă, România trebuie să rămână un aliat predictibil, activ şi respectat, nu un stat care află din presă despre decizii majore care o privesc direct.”, a continuat acesta.

„Despre asta este vorba, domnule Bolojan. Despre transparenţă, responsabilitate şi viziune strategică. Nu vi se întâmplă nimic dacă veniţi în Parlament. Sunteţi, la urma urmei, colegul nostru. Dar dacă evitaţi din nou dialogul, atunci da – se întâmplă ceva grav. Se rupe legătura de încredere dintre Guvern şi cetăţenii pe care pretindeţi că îi reprezentaţi”, a adaugat Mihai Fifor.

Alianță PSD-AUR în Parlament: Bolojan, chemat să dea explicații

PSD l-a chemat luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”. Solicitarea a fost aprobată joi de conducerea Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, cu votul celor din PSD și AUR.

Motivul este legat de reacția Guvernului la decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, potrivit documentului depus de social-democrați.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, într-un interviu la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât s-a convenit cu partea americană pentru ca aceasta să facă prima dată anunțul în cadrul unei informări în Comisia de apărare a Camerei Reprezentanților.

Șeful Guvernului a explicat că era deja pregătită o conferință de presă la Ministerul Apărării de la București pentru a face anunțul, însă informația „a transpirat” cu o zi mai devreme, fiind publicată în presa ucraineană.

Tot joi, Ilie Bolojan a spus că încă nu a primit invitația de a fi prezent în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România și că va da vineri un răspuns – dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților.