Noua propunere a lui Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Culturii / Cum arată acum Guvernul Tomac

Mihai Ghyka la ceremonia organizată cu ocazia repatrierii rămășițelor pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, la palatul Cotroceni. Foto: Inquam Photos / George Călin

Mihai Ghyka este propunerea lui Eugen Tomac pentru a conduce ministerul Culturii, spun surse politice pentru HotNews.

Mihai Ghyka a fost secretat de stat în ministerul Culturii, în 2015, atunci când titular al portofoliului era Vlad Alexandrescu, iar premier – Dacian Cioloș.



Ghyka a fost președinte și manager general al Bergenbier Romania, apoi a fost director comercial la Vodafone Romania. Mihai Ghyka a fondat apoi o companie de consultanță în marketing, Dalprincipe Consulting, scria HotNews în 2015, când acesta a devenit secretar de stat.

El este și descendent al lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei. A emigrat în Canada în primăvara lui 1989, cu doar câteva luni înainte de Revoluția din 1989 și s-a întors în România în 1996.

Mihai Ghyka spunea, într-un interviu acordat HotNews în 2010, că „România are nevoie de o clarificare doctrinară”.

„În toate domeniile, dar și în cel politic, este nevoie de școală. De o școală de administrație care să genereze tineri cu idei bine fundamentate și care nu cântă partitura politică după ureche. Așa cum noi în companie avem programe de formare pentru fiecare individ, cred că și clasa politica are nevoie de astfel de stagii”, spunea el atunci.

Schimbări în Guvernul lui Tomac

Propunerea lui Ghyka vine după ce Adrian Papahagi, care acceptase în principiu să fie ministru al Culturii, a anunțat că s-a răzgândit, deoarece nu e dispus să facă parte „într-un conflict politic și instituțional”.

Într-un mesaj pe Facebook, el a scris și că acceptase această funcție, „în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide”.

Totodată, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan și prezentat pe surse drept unul dintre posibilii vicepremieri din cabinetul Tomac, a anunțat că nu va face parte din Guvernul Tomac.

„Rămân în această poziție (n.r. – de consilier al președintelui) câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijin”, a scris el în mesajul de pe Facebook.

Acum, propus pentru funcția de vicepremier fără portofoliu pentru economie, finanțe și mediul de afaceri este Valeriu Nistor, manager general la compania Soltem Energy, o companie specializată în proiecte de energie regenerabilă și tranziție energetică.

O altă schimbare a venit la Finanțe: Bogdan Glăvan, vehiculat inițial pentru acest portofoliu, a fost înlocuit de Ionuț Simion, fost Country Managing Partner al PwC, companie de audit și consultanță financiară.

Cum arată acum Guvernul Tomac

Vicepremieri:

Valeriu Nistor

Sorin Costreie

Bogdan Dumitru

Agricultură – Nicolae Istudor

Interne – Tiberiu Trifan

Justiție – Cosmin Soare-Filatov

Apărare – Dan Neculăescu

Transporturi – Ionuț Mașala

Finanțe – Ionuț Simion

MIPE – Carmen Moraru

Muncă – Diana Morar

Educație – Sorin Costreie

Externe – Luca Niculescu

Energie – Andrei Covatariu

Mediu – Teodor Dulceață

Economie – Florin Duma

Dezvoltare – Vladimir Ionaș

Sănătate – Șerban Dragosloveanu