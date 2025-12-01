Jurnalistul Mihai Stegerean, fostul redactor-șef al știrilor B1 TV, a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 50 de ani, transmite B1 TV.

Mihai Stegerean suferea de „o boală cruntă” și era internat de câteva zile la spital, potrivit B1 TV. Anunțul decesului a fost făcut de familia jurnalistului, pe pagina sa de Facebook.

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice”, a transmis familia, pe pagina de Facebook a lui Mihai Stegerean.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2. Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

„Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi”, a mai transmis familia jurnalistului.

Mihai Stegerean a intrat în presă în 1995, ca reporter la Pro TV. Apoi, rând pe rând, a fost producătorul Observatorului de 19.00 de la Antena 1, șeful știrilor la Digi, producător general al B1 TV, apoi consultant la ştirile Kanal D.

S-a întors în B1 TV la finalul anului 2015, ocupând funcția de redactor-șef până în 2022, când a decis să părăsească televiziunea pentru a se dedica unei afaceri de familie.