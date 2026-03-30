Mii de militari dintr-o unitate de elită a SUA au început să sosească în Orientul Mijlociu

Președintele Donald Trump îi salută pe militarii armatei americane după un discurs susținut în fața familiilor de militari la Fort Bragg, în Carolina de Nord, pe 13 februarie 2026. Imagine publicată de Casa Albă.

Mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată, unitate de elită a armatei SUA, au început să ajungă în Orientul Mijlociu, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali americani. Parașutiștii, dislocați de la baza Fort Bragg din Carolina de Nord, se adaugă miilor de marinari, pușcași marini și membri ai forțelor pentru operațiuni speciale trimiși deja în regiune. În weekend, aproximativ 2.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu.

Oficialii, care au vorbit sub protecția anonimatului, nu au precizat exact unde sunt dislocați militarii, însă mișcarea era așteptată.

Forțele suplimentare ale armatei includ elemente din comandamentul Diviziei 82 Aeropurtate, unități de logistică și alte structuri de sprijin, precum și o brigadă de luptă.

Nu a fost luată nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în Iran, însă acestea vor consolida capacitatea pentru eventuale operațiuni viitoare în regiune, a declarat una dintre surse.

Militarii ar putea fi folosiți în mai multe tipuri de misiuni în războiul cu Iranul, inclusiv într-o eventuală operațiune de preluare a Insulei Kharg, prin care trec aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

Donald Trump a declarat luni că Statele Unite poartă discuții cu un „regim mai rezonabil” pentru a pune capăt războiului din Iran, dar a reiterat avertismentul adresat Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz, în caz contrar riscând atacuri americane asupra câmpurilor petroliere și centralelor electrice.

Orice utilizare a trupelor terestre americane, chiar și într-o misiune limitată, ar putea implica riscuri politice semnificative pentru Trump, în contextul sprijinului scăzut al opiniei publice din SUA pentru campania din Iran și al promisiunilor sale electorale de a evita implicarea în noi conflicte în Orientul Mijlociu.

De la începutul operațiunilor, pe 28 februarie, SUA au lansat lovituri asupra a peste 11.000 de ținte. Peste 300 de militari americani au fost răniți, iar 13 și-au pierdut viața în cadrul Operation Epic Fury.