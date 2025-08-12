Mii de nord-coreeni, trimiși să muncească 18 ore pe zi ca niște sclavi în altă țară: „Lumea din jur este dușmanul nostru”

Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții de sclavie în Rusia pentru a acoperi penuria enormă de forță de lucru, agravată de invazia în Ucraina, potrivit BBC, care a vorbit cu muncitori nord-coreeni care au reușit să fugă din Rusia și cu oficiali guvernamentali și experți.

Moscova a apelat în repetate rânduri la regimul Kim Jong Un pentru a primi ajutor pentru războiul declanșat de Vladimir Putin, primind rachete, obuze și soldați.

În condițiile în care mulți bărbați ruși au fost răniți sau uciși în luptă, sunt acum în luptă sau au fugit din țară, Moscova se bazează din ce în ce mai mult pe muncitori nord-coreeni, au declarat pentru BBC oficiali serviciilor de informații sud-coreene.

„Lumea din jur este dușmanul nostru”

Șase muncitori nord-coreeni care au reușit să fugă din Rusia au descris în detaliu condițiile de muncă „abominabile” și modul în care autoritățile nord-coreene îi țin sub control pe cei trimiși la muncă.

Unul dintre muncitori, Jin (toate numele au fost schimbate pentru protecția lor), a povestit că, atunci când a aterizat în Extremul Orient rusesc, a fost însoțit de la aeroport la un șantier de construcții de un agent de securitate nord-coreean, care i-a ordonat să nu vorbească cu nimeni și să nu se uite la nimic.

„Lumea din jur este dușmanul nostru”, i-a spus agentul. A fost pus imediat la muncă, construind blocuri de apartamente înalte, timp de peste 18 ore pe zi, a spus el.

Toți cei șase muncitori au descris aceleași zile de muncă epuizante– se trezeau la 6 dimineața și erau obligați să construiască blocuri de apartamente înalte până la ora 2 din dimineața următoare, având doar două zile libere pe an.

„Condițiile sunt cu adevărat îngrozitoare”

„Trezitul era terifiant, când îți dădeai seama că trebuie să treci din nou printr-o astfel de zi”, a spus un alt muncitor în construcții, Tae, care a reușit să fugă din Rusia anul trecut.

Tae și-a amintit cum mâinile i se blocau dimineața, incapabile să se deschidă, paralizate de munca din ziua precedentă.

„Unii oameni își părăseau postul pentru a dormi în timpul zilei sau adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era cu adevărat ca și cum am fi murit”, a spus un alt muncitor, Chan.

„Condițiile sunt cu adevărat îngrozitoare”, a spus Kang Dong-wan, profesor la Universitatea Dong-A din Coreea de Sud, care a călătorit de mai multe ori în Rusia pentru a intervieva muncitori nord-coreeni.

„Muncitorii sunt expuși la situații foarte periculoase. Noaptea, luminile sunt stinse și ei lucrează pe întuneric, cu echipament de siguranță minim”, a spus el.

Fugarii ne-au spus că muncitorii sunt ținuți zi și noapte pe șantierele de construcții, unde sunt supravegheați de agenți ai departamentului de securitate al statului nord-coreean. Ei dorm în containere murdare, supraaglomerate, infestate cu insecte, sau pe podea în blocurile de apartamente neterminate, cu prelate trase peste tocurile ușilor pentru a încerca să țină frigul afară.

Foto: © Ivan Ushakovskiy | Dreamstime.com