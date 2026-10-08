Mii de pelerini la Sfânta Parascheva: Se așteaptă peste șapte ore la moaște. Restricții majore de trafic în Iași

Peste 11.000 de credincioși s-au așezat la rând la Catedrala Mitropolitană din Iași în prima zi a pelerinajului de Sfânta Parascheva, potrivit organizatorilor.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din catedrală dis-de-dimineață, iar apoi sfintele moaște au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult.

Joi la prânz, la rândul format pe străzile din jurul catedralei ieşene se aflau, conform organizatorilor pelerinajului, 11.300 de persoane, iar timpul de aşteptare este de peste şapte ore, scrie News.ro.

Pentru a evita aglomeraţia, autorităţile au creat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca- str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – strada Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României. Dacă va fi cazul, culoarul unic va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Iaşi, preoţi, voluntari şi forţe de ordine sunt prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a oferi sprijin şi îndrumare.

Jandarmeria îndeamnă participanţii să aibă răbdare şi să respecte regulile de acces în zonele destinate pelerinilor.

Autorităţile susţin că pe fondul vremii favorabile numărul credincioşilor care vor ajunge la pelerinajul de la Iaşi ar putea atinge 300.000.