Mii de români au mașinile asigurate RCA la o firmă bulgară care tocmai a rămas fără licență. ASF așteaptă instrucțiuni din Bulgaria privind plata daunelor

Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Bulgaria i-a retras marți autorizația de funcționare asigurătorului DallBogg, firmă la care românii și-au asigurat RCA peste 200.000 de mașini până la 1 iulie 2025, când activitatea i-a fost suspendată din cauza problemelor cu plata daunelor.

„În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, care vor expira până la finalul lunii iunie”, a precizat pentru HotNews Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, care așteaptă acum instrucțiuni din Bulgaria privind modul în care se vor plăti daunele.

„Instrucțiunile detaliate vor fi comunicate de FSC, iar cand vor fi primite de ASF vor fi comunicate și asiguraților din România”, a precizat vicepreședintele ASF întrebat unde se pot adresa păgubiții DallBogg din România.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a informat marți că autoritatea similară din Bulgaria a decis, astăzi, retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare DallBogg Life and Health AD, care a desfășurat activitate pe teritoriul României în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pentru mai multe detalii privind decizia autorității din Bulgaria și informații utile pentru asigurați, ASF a indicat doar un link către un text în limba bulgară publicat de autoritatea similară din Bulgaria.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează în continuare evoluțiile legate de această situație și va informa publicul cu privire la orice element relevant pentru protejarea drepturilor asiguraților și a beneficiarilor de polițe”, se mai arată în comunicatul ASF.

Despăgubirile sunt asigurate de Fondul de Garantare din Bulgaria

Potrivit informațiilor de pe site-ul autorității bulgare, după revocarea licenței DallBogg, plata despăgubirilor RCA este garantată de Fondul de Garantare din Bulgaria. La fel s-a întâmplat și în România, când după retragerea licențelor la City Insurance și Euroins, conducerea companiilor și plata daunelor au fost preluate de Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA).

Autoritatea din Bulgaria are o serie de întrebări și răspunsuri legate de retragerea licenței DallBogg, una dintre acestea fiind următoarea:

„Am suferit daune din cauza unui șofer asigurat la DallBogg. Pot depune cererea direct la organismul național de despăgubire sau de garanție din țara mea?”

Răspunsul autorității din Bulgaria este afirmativ.

„Da. Dacă sunteți rezident al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, puteți depune cererea direct la autoritatea națională competentă pentru asigurarea de răspundere civilă auto din țara dumneavoastră. Autoritatea relevantă va efectua schimbul de informații necesar cu Fondul de Garanție Bulgar și va procesa cererea dumneavoastră în conformitate cu legislația națională aplicabilă.”

Schemele de garantare din Bulgaria și România nu sunt însă identice, iar mecanismul de preluare și administrare a daunelor între cele două scheme de garantare nu este încă activat, potrivit informațiilor HotNews.

Cu alte cuvinte, dacă ești lovit în trafic de un șofer care are RCA la DallBogg nu poți să ceri momentan despăgubire la Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA), care la rândul lui să ceară de la organismul similar din Bulgaria.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este așteptată să vină cu detalii precise privind plata daunelor imediat ce va primi informații oficiale de la autoritatea similară din Bulgaria.

Ce nereguli a comis DallBogg

Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Bulgaria explică în comunicatul transmis marți că motivele pentru care i-a retras autorizația de funcționare firmei DallBogg.

Asigurătorul nu a respectat cerința de capital minim conform regimului Solvabilitate II, motiv pentru care Comisia a solicitat acesteia să prezinte un plan realist pe termen scurt pentru restabilirea solvabilității sale. Planul prezentat de companie a fost considerat inadecvat pentru restabilirea solvabilității asigurătorului și a fost refuzat de FSC.

Comisia susține că asigurătorul DallBogg a comis multiple încălcări grave sau sistematice în operarea pe piața internă a UE și în sistemul Carte Verde.

„Informații privind aceste încălcări au fost primite de la autoritățile naționale de supraveghere din Italia, Polonia, România, Grecia și Spania, precum și de la Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), care au arătat că asigurătorul a încălcat legislația aplicabilă pe o perioadă lungă de timp în soluționarea cererilor de despăgubire, plata prestațiilor de asigurare și tratarea reclamațiilor utilizatorilor serviciilor de asigurare. Mai multe măsuri administrative de executare silită au fost impuse pentru aceste încălcări atât de către FSC, cât și de către alte autorități naționale de supraveghere, dar acestea nu au condus la o corectare a conduitei asigurătorului pe piață, care este incompatibilă cu normele pieței interne a UE”, se arată în decizia FSC.

Nu în ultimul rând, FSC mai acuză că „asigurătorul a refuzat în mod ilegal să achite obligațiile monetare scadente și lichide stabilite pe baza și în cuantumul cărora au existat hotărâri judecătorești definitive. Această neîndeplinire a fost stabilită atât pe baza informațiilor primite de la autoritățile naționale de supraveghere din alte state membre, cât și pe baza reclamațiilor consumatorilor transmise direct Comisiei.”

DallBogg n-a mai putut vinde RCA în România de la 1 iulie 2025

ASF i-a interzis societății DallBogg Life and Health AD, cel mai mare asigurător bulgar, să facă contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025, după cum a anunțat Profit.ro. Dallbogg ajunssese la peste 200.000 de clienți pe RCA în doar câteva luni și controla până la 3% din piață prin faptul că avea cele mai mici prețuri practicate, potrivit Economica.net.

În replică, Dallbogg a catalogat decizia ASF drept „o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei încălcări”.

Activitatea firmei era deja restricționată din 1 iulie, dar această restricție urma să expire la 1 octombrie. Măsura de restricționare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, având în vedere că societatea era activă pe piața din România în regim de liberă prestare a serviciilor.