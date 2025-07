MIKA, James Bay și 120 de evenimente, la Ziua Timișoarei, în 1-3 august

Timișoara este din nou în acest an scena pentru mari emoții și muzică de top. Cel mai așteptat eveniment cultural al anului, Ziua Timișoarei, te invită să sărbătorești orașul alături de MIKA și James Bay, artiști internaționali cu milioane de fani în întreaga lume, care concertează pentru prima dată la Timișoara. Pe scena din centrul orașului vor mai urca Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste din România, și Bajaga I Instruktori, legendara trupă sârbă, într-un eveniment gratuit de trei zile, în primul week-end din august.

„Continuăm rețeta de succes de anul trecut, când peste 80.000 de timișoreni și vizitatori au fost la evenimentele și concertele dedicate creativității, pasiunii și energiei orașului. Anul acesta, evenimentul platformă Celebrarea orașului, parte din moștenirea programului de Capitală Europeană a Culturii Timișoara 2023 și Ziua Timișoarei vor avea loc împreună în weekendul 1-3 august și pe lângă numele mari care vor urca pe scenă, vom găzdui zeci de evenimente care vor transforma orașul, prin cultură și spirit comunitar” – a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Toate detaliile despre week-end-ul cu peste 120 de evenimente gratuite din Timișoara și ajutor pentru planificarea călătoriei pot fi găsite pe site-ul oficial al organizației de turism a orașului la https://visit-timisoara.com/ro/campaigns/vara-2025/

Vineri, 1 august 2025, sărbătorim cu James Bay

Britanicul James Bay e recunoscut pentru capacitatea sa de a combina măiestria compozițională cu o abordare proaspătă și provocatoare. Hit-urile sale, precum „Hold Back the River” și „Let It Go”, i-au consolidat statutul în industria muzicală.

MIKA în concert, sâmbătă, 2 august 2025

MIKA este un artist unic. De la debutul său cu „Grace Kelly” în 2007 – o piesă care s-a vândut în peste 3 milioane de exemplare și a dominat topurile din șapte țări – până la albume iconice precum Life In Cartoon Motion (cu hit-ul Relax, Take It Easy), MIKA a reușit să creeze un univers muzical plin de culoare, dramă și sinceritate.

„Luna august este una dintre cele mai bune perioade pentru a descoperi orașul. Temperaturile sunt plăcute, aici e cea mai întinsă zonă pietonală din România și sperăm că toată lumea va profita de ocazia de a vedea artiști de calitate live, fără bilete, dar și de a explora Timișoara” – a declarat Laura Boldovici, managerul Visit Timișoara, organizația locală de turism.

Un oraș care respiră prin evenimente

Peste 50 de alte locații din oraș vor fi activate cu mai mult de 120 de spectacole live, tururi ghidate, proiecții, workshop-uri și concerte. Programul complet al tuturor evenimentelor de Ziua Orașului este disponibil la https://celebrare-timisoara.ro/ro/editii/2025/program, iar intrarea va fi gratuită la toate evenimentele.

Iar Timișoara nu este doar un loc unde se întâmplă evenimente – este un oraș care se trăiește, se simte. Fiecare concert și festival este începutul unei povești pe care vizitatorii o descoperă pas cu pas, în ritmul lor, bucurându-se de atmosfera unică a capitalei Banatului.

Articol susținut de Visit Timișoara