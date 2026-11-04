Mike Johnson nu îi va mai conduce pe republicanii din Camera Reprezentanților. Decizia, anunțată după o discuție cu Trump

Mike Johnson nu va candida pentru poziția de lider al minorității republicane din Camera Reprezentanților în noul Congres al SUA, conform unor surse citate de CBS News și Politico.

Președintele Camerei Reprezentanților, congresmen de Louisiana, și-a anunțat intenția de a face un pas în spate în cadrul unei convorbiri private cu staff-ul său, miercuri dimineață, au declarat pentru Politico două persoane familiarizate cu discuția.

Liderul actualei majorități republicane de la Cameră, Steve Scalise, și președintele comisiei judiciare, Jim Jordan, sunt considerați potențiali candidați pentru a conduce viitoarea minoritate republicană.

Un consilier republican a declarat pentru CBS News că republicanii intenționează să organizeze aceste alegeri pe 10 noiembrie, la o săptămână după alegerile de la jumătatea mandatului, care au culminat cu o victorie istorică a democraților, în urma cărora vor controla viitorul Congres.

Incertitudini legate de viitorul său politic

Johnson a spus staff-ului său că a discutat cu președintele Donald Trump înainte de a-și anunța decizia, conform surselor Politico. El nu a spus explicit dacă intenționează să facă parte din noul Congres sau va renunța la mandat, a adăugat una dintre surse.

Președintele Camerei, care a făcut campanie prin țară în săptămânile premergătoare scrutinului, vehiculase posibilitatea de a rămâne lider al minorității republicane în cazul în care partidul său va pierde majoritatea. Chiar și așa, mulți dintre colegii săi considerau că acest lucru este puțin probabil.

El alimentase speculațiile despre viitorul său politic în cadrul unui interviu difuzat de Fox News pe 8 octombrie, în care sugerase că s-ar putea întoarce în orașul natal și ar putea deschide o afacere cu întreținerea gazonului dacă republicanii pierd majoritatea.

„Dacă, Doamne ferește, pierdem această majoritate sau mai știu eu ce, nu știu care va fi următorul capitol al vieții mele. Sunt pur și simplu deschis”, afirmase el. „Dacă Dumnezeu ne va insufla în inimă că ar trebui să ne întoarcem în orașul meu natal, Shreveport, și să deschidem o afacere cu întreținerea gazonului, o voi face cu aceeași ardoare”, mai spusese republicanul.

Conduce Camera Reprezentanților din 2023

Mike Johnson a fost ales pentru prima oară în Congresul SUA în 2016, iar în octombrie 2023 a devenit președinte al Camerei Reprezentanților, după înlăturarea lui Kevin McCarthy.

Johnson a fost al patrulea candidat desemnat de partid, după ce congresmenii Steve Scalise, Jim Jordan și Tom Emmer nu au reușit să unească în jurul lor diversele facțiuni ale partidului.

A fost reales în funcția de președinte al Camerei în 2025.