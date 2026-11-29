Mike Love, membru fondator și solist al formației Beach Boys, care a compus împreună cu alții unele dintre cele mai mari succese ale trupei, printre care „Good Vibrations” și „California Girls”, a decedat sâmbătă la vârsta de 85 de ani, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Katie Altman, conform Reuters.

Ea nu a oferit detalii cu privire la locul sau cauza decesului artistului care a marcat muzica anilor 1960, conform AFP.

„Cu cel mai mare respect, anunț că Mike Love a decedat în această seară, înconjurat de familie”, a declarat Katie Altman pentru revistele Variety și Rolling Stone, printre altele.

„Simbol al culturii americane, el va rămâne în memoria noastră pentru talentul său unic și pentru inspirația pe care a oferit-o unor generații întregi de muzicieni. Îi aducem un omagiu pentru contribuția sa remarcabilă la muzica americană și pentru bucuria cu care cânta în fața fanilor săi îndrăgiți”, a adăugat ea.

Născut pe 15 martie 1941 la Los Angeles, el a cofondat formația Beach Boys în 1961 împreună cu verii săi Brian, Carl și Dennis Wilson, precum și cu prietenul lor Al Jardine.

Trupa californiană a acelei epoci, The Beach Boys, a popularizat la începutul anilor ’60 muzica surf, caracterizată prin chitara electrică ușor saturată cu efect de reverberație, armonii vocale bogate și melodii antrenante.

Mike Love a compus şi a interpretat ca solist piese clasice precum „Surfin’ USA” şi „California Girls”.

Jardine este singurul membru fondator încă în viaţă. Brian Wilson, creierul din spatele sunetului formaţiei, a murit în 2025, la vârsta de 82 de ani.

Cântăreţul şi chitaristul Carl Wilson a murit de cancer în 1998, la vârsta de 51 de ani, iar cântăreţul şi bateristul Dennis Wilson avea 39 de ani când s-a înecat într-un port din zona Los Angelesului, în 1983.

The Beach Boys se numără printre cele mai populare formaţii ale epocii rock, cu vânzări de discuri la nivel mondial de peste 100 de milioane, iar aproape 40 dintre melodiile lor au intrat în Top 40 din SUA, cel mai mare număr înregistrat de o formaţie rock americană.

The Beach Boys a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1988.