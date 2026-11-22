Vedeta pop Miley Cyrus (33 de ani) şi bateristul trupei Liily, Maxx Morando (28 de ani), s-au căsătorit s-au căsătorit sâmbătă în Palm Springs, California, potrivit surselor revistei People, preluată de News.ro.

Mama lui Miley, Tish Cyrus, şi sora ei, Noah Cyrus, au participat la nuntă, potrivit publicaţiei.

Fotografii de la nuntă arată că ceremonia a avut loc lângă o piscină, cu Miley şi Morando stând sub un arc împodobit cu flori albe.

Miley Cyrus and Maxx Morando are now married. https://t.co/Ef8b7F2cXs — Miley Base (@MileyBasee) November 22, 2026

Vineri, mirii ținuseră cina de repetiţie împreună cu cei dragi. Lily-Rose Purcell, sora vitregă a lui Miley, a împărtăşit fotografii de la cină pe Instagram Stories, inclusiv o imagine cu meniul evenimentului, pe care era imprimat „M+M” în partea de sus — o referinţă la iniţialele cuplului.

Nunta a venit la un an după logodnă

O sursă a confirmat logodna cuplului pentru revista People pe 2 decembrie 2025, la o zi după ce Miley a fost văzută purtând un inel cu diamant în timp ce participa la premiera mondială a filmului Avatar: Fire and Ash din Los Angeles.

Deşi cei doi au păstrat confidenţială data exactă a logodnei, Morando a dezvăluit revistei Wonderland Magazine în iulie că a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii de anul trecut la Kyoto, în Japonia — un loc în care niciunul dintre ei nu mai fusese până atunci, dar „amândoi îşi doreau să meargă de foarte mult timp”.

Morando şi Miley au fost văzuţi în Japonia la sfârşitul lunii octombrie 2025 şi la începutul lunii noiembrie 2025. Fanii au observat-o pentru prima dată pe cântăreaţa piesei „Flowers” purtând inelul de logodnă pe la mijlocul lunii noiembrie 2025, potrivit Deux Moi, iar apoi din nou, mai târziu în aceeaşi lună, în fotografiile pe care le-a postat pe Instagram de la petrecerea de aniversare a împlinirii vârstei de 33 de ani.

Miley Cyrus şi Maxx Morando sunt împreună de cinci ani

Cântăreaţa piesei „Wrecking Ball” are o relaţie cu Morando încă din decembrie 2021. La acea vreme, cei doi au fost fotografiaţi în timp ce se apropiau în culise, în timpul emisiunii speciale de sărbători a lui Miley difuzată de NBC, Miley’s New Year’s Eve Party, la Miami. Anterior, fuseseră fotografiaţi împreună la prezentarea de modă „Love Parade” a casei Gucci din Los Angeles, în noiembrie 2021.

Cuplul s-a cunoscut în cadrul unei „întâlniri pe nevăzute”.

„Ni s-a aranjat o întâlnire pe nevăzute”, a declarat Miley pentru British Vogue în mai 2023, înainte de a preciza pentru revistă: „Ei bine, a fost o întâlnire pe nevăzute pentru mine, dar nu chiar şi pentru el. M-am gândit: «Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să plec».”

În aprilie 2022, cei doi au fost surprinşi sărutându-se pasional în timpul unei ieşiri în West Hollywood.

Miley a fost căsătorită anterior cu actorul Liam Hemsworth. Ei s-au căsătorit în decembrie 2018, iar revista PEOPLE a confirmat despărţirea lor în august 2019. Divorţul lor a fost finalizat în ianuarie 2020.