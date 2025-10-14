Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): Companiile au nevoie de „schimbarea managementului” și de o „forță de muncă diferită”, pentru a putea adopta agenții AI la scară largă
Tehnologia este pregătită pentru adopția agenților de inteligență artificială (AI) la scară largă în firme, dar pentru aceasta companiile mai au nevoie de schimbări la nivel de management și de o forță de muncă diferită, consideră miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei româno-americane de roboți software și AI UiPath.
