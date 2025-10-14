Sari direct la conținut
Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): Companiile au nevoie de „schimbarea managementului” și de o „forță de muncă diferită”, pentru a putea adopta agenții AI la scară largă
Miliardarul român Daniel Dines. Foto: StartupCafe.ro

Tehnologia este pregătită pentru adopția agenților de inteligență artificială (AI) la scară largă în firme, dar pentru aceasta companiile mai au nevoie de schimbări la nivel de management și de o forță de muncă diferită, consideră miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei româno-americane de roboți software și AI UiPath. 

