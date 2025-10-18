Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii

Marile corporații din Coreea de Sud intervin pentru a ajuta la inversarea tendinței care poate duce la reducerea cu jumătate a forței de muncă din țară în următorii 50 de ani.

Cât valorează renunțarea la carieră pentru a avea un copil? Pentru compania de construcții sud-coreeană Booyoung Group, un bonus de 75.000 de dolari, potrivit revistei de business Fortune.

Compania cu sediul în Seul acordă 100 de milioane de woni coreeni (75.000 de dolari) de fiecare dată când un angajat are un copil, pentru a contribui la inversarea tendinței de scădere a natalității în țară, și chiar acordă plăți retroactive celor care au întemeiat o familie înainte de intrarea în vigoare a acestei politici.

„Dacă situația actuală a natalității scăzute persistă, ne vom confrunta cu o criză existențială la nivel național, cum ar fi scăderea forței de muncă și lipsa personalului necesar pentru apărarea națională”, a declarat Lee Joong-keun, fondatorul și președintele Booyoung Group, în cadrul unei ședințe cu personalul, potrivit mai multor rapoarte

„Natalitatea scăzută este rezultatul sarcinilor financiare și al dificultăților de a echilibra viața profesională și cea de familie, așa că am decis să luăm o măsură atât de drastică”, a spus el.

Pe lângă acordarea unei sume totale de 7 miliarde de woni coreeni (5,25 milioane de dolari) angajaților care au avut în total 70 de copii din 2021, măsurile „drastice” ale gigantului din domeniul construcțiilor includ posibilitatea de a acoperi cheltuielile de chirie ale familiilor numeroase.

„Dacă terenul este furnizat de guvern, angajații cu trei sau mai mulți copii vor putea alege între un stimulent pentru naștere echivalent cu cel pentru trei nou-născuți sau o locuință de închiriat similară unei locuințe sociale (fără obligații fiscale sau responsabilități de întreținere)”, a adăugat miliardarul în vârstă de 84 de ani.

Mai mult, compania a confirmat pentru CNN că acest beneficiu fără obligații va fi disponibil atât pentru angajații de sex masculin, cât și pentru angajații de sex feminin din cadrul forței de muncă din care fac parte 2.500 de persoane.

În plus față de stimulentul pentru naștere, Booyoung Group încearcă deja să ușureze povara financiară a părinților, ajutându-i cu taxele de școlarizare pentru copiii angajaților, cheltuielile medicale pentru membrii direcți ai familiei și alocațiile pentru copii.

Șeful companiei gigant propune, de asemenea, statului să implementeze un nou sistem de deduceri fiscale pentru a scuti impozitul pe profit și pe venit, astfel încât angajații să poată beneficia pe deplin de stimulentele pentru părinți și mai multe companii să poată urma acest exemplu.

Scăderea ratei natalității din Coreea de Sud, dăunătoare pentru afaceri

Guvernul Coreei de Sud a subvenționat deja locuințele pentru proaspăt căsătoriți, a acordat reduceri pentru îngrijirea postpartum a noilor mame și a introdus chiar și o „plată pentru copii” de 2.250 de dolari pentru fiecare nou-născut, dar acest lucru nu este suficient pentru a convinge populația în declin sever al țării să aibă copii.

În prezent, țara are cea mai scăzută rată a fertilității din lume, cu o scădere a numărului de copii așteptat de la o femeie sud-coreeană la 0,78 în 2022. Este îngrijorător faptul că se preconizează o scădere și mai mare a acestei cifre, până la 0,65 în 2025. În comparație, experții spun că este necesară o rată de 2,1 pentru ca o țară să mențină o populație stabilă fără migrație.

Acum, giganții corporativi din Coreea de Sud sunt obligați să intervină și să inverseze tendința care ar putea duce la reducerea la jumătate a forței de muncă a țării în 50 de ani: Samsung Electronics, LG Electronics și Hyundai au introdus diverse avantaje pentru copii, inclusiv facilități de îngrijire a copiilor la locul de muncă, beneficii pentru fertilitate și chiar doi ani de concediu parental.

Dar Booyoung Group este prima companie care oferă „sprijin financiar substanțial” pentru fiecare nou-născut, potrivit Korea JoongAng Daily.

Șeful companiei, un personaj controversat

Miliardarul Joong-keun este un cunoscut filantrop în Coreea de Sud. Anul trecut, el a donat peste 100 de milioane de dolari în numerar locuitorilor din orașul său natal și absolvenților școlii locale.

Crescut în sărăcie într-un mic sat rural din Unpyeong-ri, Joong-keun ar fi vrut să-și exprime „recunoștința pentru sprijinul sătenilor”, inclusiv în timpul celor trei ani petrecuți în închisoare.

Povestea antreprenorului, care a ajuns de la sărăcie la bogăție, a luat o întorsătură neașteptată în 2004, când a fost acuzat de evaziune fiscală și delapidare de fonduri ale companiei.

În 2018, Joong-keun a fost din nou arestat pentru acuzații similare și eliberat condiționat în 2021.Ca urmare a sentinței sale, Joong-keun nu a avut voie timp de cinci ani să lucreze la orice entitate legată de sursa infracțiunii sale, potrivit UPI News Korea.

Sursa foto: Dreamstime.com