„Miliarde de oameni vor vorbi zilnic cu ChatGPT”. Șeful OpenAI spune că e „clar” pe cale să bată Facebook la trafic

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, care a creat ChatGPT, și-a propus să facă din chatbot una dintre cele mai utilizate platforme digitale din lume, la fel ca Google, transmite site-ul specializat Barchart.

Într-un interviu oferit după lansarea GPT-5, Altman a declarat că ChatGPT a crescut într-un ritm extraordinar, utilizatorii săptămânali înmulțindu-se de patru ori într-un singur an, ajungând la peste 700 de milioane de persoane.

„În curând, miliarde de oameni vor comunica zilnic cu ChatGPT”, a declarat Altman.

„În prezent, suntem al cincilea cel mai mare site web din lume. Cred că suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge pe locul al treilea”, a adăugat acesta.

Acest obiectiv ar însemna ca ChatGPT să depășească Instagram și Facebook, deși Altman a recunoscut că depășirea Google rămâne o provocare mult mai dificilă.

Adoptarea rapidă a ChatGPT subliniază modul în care Inteligența Artificală conversațională a devenit parte integrantă din viața de zi cu zi. Lansat la sfârșitul anului 2022, ChatGPT a evoluat de la un experiment viral la una dintre cele mai mari platforme de pe internet în mai puțin de trei ani.

Platforma funcționează ca un fel de chatbot care răspunde la întrebările utilizatorului, iar tonul conversațional din ce în ce mai uman al chatbotului l-a ajutat să se conecteze cu utilizatorii obișnuiți, dincolo de cei pasionați de tehnologie, notează sursa citată.

Proiecția îndrăzneață a lui Altman sugerează că OpenAI vede ChatGPT nu doar ca un instrument, ci ca o utilitate globală emergentă, la egalitate cu cele mai mari platforme sociale și de căutare de pe internet.