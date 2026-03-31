Ministerul Apărării avertizează producătorii de armament: Nu acceptăm prețuri „umflate”. Vom plăti pentru producție locală, dar nu orice sumă

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat marți un semnal către sectorul privat: România este decisă să mute producția de armament și muniție pe teritoriul național, fiind dispusă chiar să plătească un „preț suplimentar” pentru acest avantaj strategic. El a avertizat însă asupra unor practici ale unor furnizori privați, care încearcă să profite de termenele limită strânse și să scumpească artificial contractele în pragul semnării.

Ministrul Apărării a făcut aceste declarații la conferința The Economist Romania Government Roundtable, care are loc în aceste zile la București.

„Localizarea producției este o necesitate strategică, nu doar economică”

Miruță a spus că pentru conducerea MApN, simpla achiziție de echipamente „de pe raft” nu mai este suficientă și a explicat că orice contract major de achiziții va fi condiționat, în perioada următoare, de implicarea economiei locale.

„Este un beneficiu interacțiunea cu economia locală, dar este o necesitate strategică pentru Ministerul Apărării să aibă producție în România”, a declarat ministrul.

El a recunoscut deschis că mutarea unei linii de producție sau a unei fabrici în România implică costuri logistice și operaționale care pot crește valoarea contractului, lucru pe care ministerul și-l asumă.

Avertisment pentru producătorii de muniție: „Nu vom plăti prețuri artificiale”

Deși statul acceptă costul localizării, ministrul a dezvăluit o practică recentă a unor furnizori privați care au încercat să profite de termenele limită strânse pentru a majora tarifele fără o justificare economică reală.

„Am început discuțiile – și acesta este un element nou pe care îl anunț – când am demarat discuțiile în jurul SAFE, au existat unii producători privați de muniție care au anunțat un preț. Acum, când urmează să semnăm contractele, revin la noi cu aproximativ 30% în plus. Acei 30% suplimentari vin peste ceea ce au anunțat din proprie inițiativă. Nu vom accepta acest lucru”, a dezvăluit Miruță care nu a nominalizat care sunt companiile în cauză.

Miruță a subliniat că ministerul nu va ceda în fața presiunii timpului: „Sectorul privat nu ne poate împinge să acceptăm prețuri mai mari doar pentru că trebuie să semnăm contractul până la sfârșitul lunii mai 2026”.

Ministrul spune că pentru a elimina suspiciunile de corupție sau favoritism și pentru a pune presiune pe competitivitatea prețurilor, ministerul pe care îl conduce a anunțat o politică de „transparență totală”: „Am verificat și este pentru prima dată când toate proiectele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării, cu toate criteriile, toate prețurile, toate unitățile solicitate și toate cerințele de localizare. Deci totul este transparent”.

Aproape 10 miliarde de euro pentru achiziții militare prin SAFE

România va avea la dispoziție 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE (Security Action For Europe), un program de credite cu buget total de 150 de miliarde, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

Din totalul alocat României, aproximativ 9,6 miliarde vor merge către achiziții militare.

MApN a anunțat o listă cu 21 de proiecte militare, din care 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale Armatei.

Ca achiziții în comun, Miruță a prezentat programul de achiziții de sisteme antiaeriene cu rachete Mistral (625 milioane de euro) cumpărate cu Franța și în comun cu alte șase state. Tot în comun vor fi achiziționate și 12 elicoptere H225 produse în Franța, precum și 12 sisteme radare din aceeași țară.

Alte achiziții în comun vor fi realizate cu Germania, sisteme antiaeriene și sisteme de comandă pentru apărare aeriană.

Lista de achiziții militare ale României din programul SAFE