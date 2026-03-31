Ministerul Apărării avertizează producătorii de armament: Nu acceptăm prețuri „umflate”. Vom plăti pentru producție locală, dar nu orice sumă

Victor Cozmei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat marți un semnal către sectorul privat: România este decisă să mute producția de armament și muniție pe teritoriul național, fiind dispusă chiar să plătească un „preț suplimentar” pentru acest avantaj strategic. El a avertizat însă asupra unor practici ale unor furnizori privați, care încearcă să profite de termenele limită strânse și să scumpească artificial contractele în pragul semnării.

„Localizarea producției este o necesitate strategică, nu doar economică”

Miruță a spus că pentru conducerea MApN, simpla achiziție de echipamente „de pe raft” nu mai este suficientă și a explicat că orice contract major de achiziții va fi condiționat, în perioada următoare, de implicarea economiei locale.

„Este un beneficiu interacțiunea cu economia locală, dar este o necesitate strategică pentru Ministerul Apărării să aibă producție în România”, a declarat ministrul.

El a recunoscut deschis că mutarea unei linii de producție sau a unei fabrici în România implică costuri logistice și operaționale care pot crește valoarea contractului, lucru pe care ministerul și-l asumă.

Avertisment pentru producătorii de muniție: „Nu vom plăti prețuri artificiale”

Deși statul acceptă costul localizării, ministrul a dezvăluit o practică recentă a unor furnizori privați care au încercat să profite de termenele limită strânse pentru a majora tarifele fără o justificare economică reală.

„Am început discuțiile – și acesta este un element nou pe care îl anunț – când am demarat discuțiile în jurul SAFE, au existat unii producători privați de muniție care au anunțat un preț. Acum, când urmează să semnăm contractele, revin la noi cu aproximativ 30% în plus. Acei 30% suplimentari vin peste ceea ce au anunțat din proprie inițiativă. Nu vom accepta acest lucru”, a dezvăluit Miruță care nu a nominalizat care sunt companiile în cauză.

Miruță a subliniat că ministerul nu va ceda în fața presiunii timpului: „Sectorul privat nu ne poate împinge să acceptăm prețuri mai mari doar pentru că trebuie să semnăm contractul până la sfârșitul lunii mai 2026”.

Ministrul spune că pentru a elimina suspiciunile de corupție sau favoritism și pentru a pune presiune pe competitivitatea prețurilor, ministerul pe care îl conduce a anunțat o politică de „transparență totală”: „Am verificat și este pentru prima dată când toate proiectele sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării, cu toate criteriile, toate prețurile, toate unitățile solicitate și toate cerințele de localizare. Deci totul este transparent”.

Aproape 10 miliarde de euro pentru achiziții militare prin SAFE

România va avea la dispoziție 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE (Security Action For Europe), un program de credite cu buget total de 150 de miliarde, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

Din totalul alocat României, aproximativ 9,6 miliarde vor merge către achiziții militare.

MApN a anunțat o listă cu 21 de proiecte militare, din care 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale Armatei.

Ca achiziții în comun, Miruță a prezentat programul de achiziții de sisteme antiaeriene cu rachete Mistral (625 milioane de euro) cumpărate cu Franța și în comun cu alte șase state. Tot în comun vor fi achiziționate și 12 elicoptere H225 produse în Franța, precum și 12 sisteme radare din aceeași țară.

Alte achiziții în comun vor fi realizate cu Germania, sisteme antiaeriene și sisteme de comandă pentru apărare aeriană.

Lista de achiziții militare ale României din programul SAFE

Transportoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5 – 139 produse761.200.000 Euro
Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți  – min 1370 vehicule471.505.000 Euro
Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – 2 sisteme160.000.000 Euro
Vedetă de intervenție pentru scafandri -2 nave57.000.000 Euro
Navă de patrulare maritimă (OPV) – 2700.000.000 Euro
Elicoptere multi-misiune H225M – minim 12852.000.000 Euro
Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) – 7 sisteme207.000.000 Euro
Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO – Aproximativ 240.000 de armament individual439.860.000 Euro
Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 298 vehicule (actualizat)2.983.566.000 Euro
Sistem integrat de simulare reală de antrenament – 1 sistem94.500.000 Euro
Platformă software pentru sistemele C4ISR – 70 instanțe19.000.000 Euro
Sistem portabil de apărare aeriană – MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete (n.r. Mistral)625.560.000 Euro
7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil – 7 sisteme476.000.000 Euro
2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil – 2 sisteme330.000.000 Euro
12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie – 12 sisteme258.000.000 Euro
3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie ( SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR) – 3 sisteme450.000.000 Euro
Sisteme de lovire cu muniție loittering – 70 sisteme147.000.000 Euro
2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) – 2 sisteme36.000.000 Euro
Sistemul de drone pentru supraveghre și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS – 56 sisteme / 22 deja contractate45.770.000 Euro
Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM – Oerlikon + Skyranger) – 87000 lovituri23.150.000 Euro
Muniție de 35 mm (CRAM – Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) – 400000 lovituri393.275.000 Euro