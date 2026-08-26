Însărcinata cu afaceri a României la Moscova, convocată la Ministerul de Externe al Rusiei, într-un moment tensionat

Întâlnirea va avea loc joi, 27 august, au precizat agențiile Tass și Interfax, fără să spună care va fi subiectul discuției.

Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, a informat ministerul, citat de agenția Tass.

Potrivit agenției de presă de stat, Liliana Burda va sosi la minister joi, pe 27 august.

Pe site-ul ambasadei României la Moscova, Liliana Burda, a doua în ierarhia misiunii diplomatice, este „prim-colaborator”.

România a expulzat un diplomat rus și și-a chemat ambasadorul la consultări

Tass amintește că Ministerul Afacerilor Externe al României a decis expulzarea unui diplomat rus, după ce Forțele Aeriene Române au doborât, pe parcursul a trei zile, trei vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian românesc.

Decizia expulzării a venit pe 27 iulie. Tot atunci, România a decis să-și cheme ambasadorul la Moscova, pe Cristian Istrate, pentru consultări.

Ulterior, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României.

Avertismentul Mariei Zaharova

Inițial, Ambasada Rusiei la București a distribuit în mediul online declarațiile Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, „privind insinuările autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești (28 iulie 2026)”.

„Respingem aceste noi pretenții nefondate”, a spus ea.

De asemenea, ea a acuzat faptul că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

Zaharova a punctat, în finalul mesajului ei: „Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”.

Rusia a spus că nu-și va retrage ambasadorul din România

În august, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe, a spus că Rusia nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar că expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat.

„Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări”, a spus oficialul din MAE rus.

„În ceea ce priveşte consecinţele expulzării diplomatului rus din România, aşa cum s-a menţionat deja, acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optime”, a punctat Aleksei Fadeev.