Rusia nu-și va retrage ambasadorul de la București pentru consultări. „Nu imităm gesturile teatrale ale altora”

Rusia nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe, informează TASS, preluată de News.ro.

„Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări”, a spus oficialul din MAE rus.

„În ceea ce priveşte consecinţele expulzării diplomatului rus din România, aşa cum s-a menţionat deja, acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optime”, a punctat Aleksei Fadeev.

România a expulzat un diplomat rus

Ministerul de Externe al României a anunţat la 27 iulie că Bucureştiul expulzează un diplomat al Federaţiei Ruse după ce, în decurs de trei zile, Forţele Aeriene Române au doborât în spaţiul aerian naţional trei drone care erau de origine rusă.

Ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul de Externe de la Bucureşti pentru a i se transmite un protest. În plus, ambasadorul României de la Moscova a fost rechemat de la Bucureşti pentru consultări.

Pe 28 iulie, ambasada Rusiei la București a distribuit în mediul online declarațiile Mariei Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE de la Moscova, „privind insinuările autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești”.

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus”, a afirmat Zaharova, conform unui mesaj al acesteia publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus adaugă: „Respingem aceste noi pretenții nefondate”.

De asemenea, ea acuză faptul că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai susținut reprezentanta ministerului condus de Serghei Lavrov.