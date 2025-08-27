Ministerul Economiei anunță că suspendă înscrierile pentru conducerea companiilor de stat, după ce a primit „un număr impresionant” de CV-uri

Ministerul Economiei a anunţat miercuri că „datorită numărului impresionant de aplicații” va suspenda înscrierile pentru consiliile de administrație ale companiilor de stat. Instituția susţine că au fost transmise peste 2.000 de CV-uri în mai puţin de o săptămână.

„Ne dorim să fim corecți și transparenți: volumul foarte mare de CV-uri depășește resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenție toate candidaturile primite”, a transmis Ministerul Economiei.

În 21 august, Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), a făcut un apel la „profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială” să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituției pentru posturi în consiliile de administrație.

Ministerul a precizat că a lansat un mecanism pe site-ul instituţiei unde specialiştii din România îşi pot încărca CV-urile pentru a candida la funcţii de conducere sau administratori speciali în companiile de stat.

A doua zi, Ministerul Economiei a anunțat că au fost depuse peste 600 de CV-uri în 24 de ore. „Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat atunci Radu Miruţă, citat într-un comunicat al ministerului.

Acțiunea Ministerului Economiei de a solicita CV-uri pentru funcțiile de administratori în companiile de stat a stârnit un conflict în coaliţie, între membrii USR şi cei ai PSD.

„Trebuie numiți în funcții managerii cu «diplomă» de la USR”, a reacționat ironic secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), fost ministru al Economiei. El l-a acuzat pe Miruță că „trebuie să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”.

Ce a provocat reacțiile

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”.

Realitatea este una singură şi trebuie să avem curaj să vorbim despre ea: de-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat: companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început să intre în insolvenţă de unde, pentru unele, se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”, a afirmat ministrul Economiei, la Digi 24.

El a acuzat că aceia care doresc să beneficieze de patrimoniul companiilor de stat intrate în faliment sunt cei care pun oamenii acolo”, în fruntea companiilor de stat: „Oamenii care sunt numiţi acolo sunt numiţi în misiuni. (I-au numit – n.r.) foştii miniştri, fostele partide politice care au condus aceste companii”.

Potrivit ministrului, dintre cele 40 de companii aflate în subordinea Ministerului Economiei 12 sunt în insolvenţă.