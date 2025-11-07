Pe cine propune Ministerul Energiei la conducerea Hidroelectrica. Un fost ministru PDL, printre cei trei oameni

Statul român, prin Ministerul Energiei, a făcut trei propuneri pentru funcțiile de membri în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, acestea urmând să fie aprobate în şedinţa AGA din 20 noiembrie, potrivit datelor publicate pe site-ul companiei. Unul dintre cei trei propuşi este Ion Ariton (69 ani), fost ministru al economiei în guvernarea Boc.

Ion Ariton a fost achitat, în 2018, în dosarul Gala Bute, pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite. În acel dosar, Elena Udrea a primit șase ani de închisoare cu executare.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Hidroelectrica, Ion Ariton nu a mai avut nicio activitate din 2021. În perioada 2019 – 2021 a fost membru în Consiliul de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Ion Ariton a fost senator, în legislaturile 2012 – 2018 şi 2008 – 2012. A fost liderul PDL Sibiu.

Ion Ariton şi întâlnirile cu şeful Gazprom

Între 2010 şi 2012, a fost ministru al economiei. În octombrie 2011, a efectuat, în calitate de ministru, o vizită la Moscova, pentru a se întâlni cu şeful Gazprom, Alexei Miller. În octombrie 2010, a avut întâlnire cu Alexei Miller la Bucureşti, la sediul Ministerului Economiei.

Oficial, scopul acestor întâlniri era încheierea unui acord pentru eliminarea intermediarilor pentru importurile de gaze, lucru care nu s-a întâmplat. Însă discuţiile se duceau mai departe de atât, până la posibilitatea ca ruşii să preia depozite de gaze din România.

În perioada 2005-2007 a fost prefectul Sibiului, iar în perioada 2007 – 2008 a fost inspector guvernamental.

Din 1993 şi până în 2002 a deţinut funcţii de conducere, director comercial şi director general la Petrom, sucursala Sibiu.

La începutul anilor 2000 a fost cercetat, într-un dosar care s-a finalizat cu neînceperea urmăririi penale, în urma unor nereguli financiare descoperite în gestiunea Petrom Sibiu.

Ion Ariton are diplomă de economist, după ce a studiat la Facultatea de Ştiinţe Economice din Timişoara.

Alte propuneri la Hidroelectrica

Ministrul Energiei Bogdan Ivan i-a mai propus la Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica pe Catălin Vlăduţ Popescu şi Emil Merdan, ambii ingineri de profesie.

Catălin Vlăduţ Popescu (43 ani) este cadru didactic, din 2008, la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. De asemenea, este colaborator ştiinţific al Universităţii din Liege, Belgia.

Din 2016 este director tehnic şi cercetător la Apa Proiect SRL, care se ocupă de proiectare construcţii hidroenergetice. Mai este cercetător la Aquaproiect SA, care se ocupă, de asemenea, de proiectare construcţii hidroenergetice. Este membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucureşti SA.

În perioada 2019 – iunie 2023 a fost membru în Consiliul de Administraţie al Hidroelectrica. În perioada 2019-2022 a fost director general al Titan Power SA.

În perioada 2018-2019 a fost şef de cabinet al directorului Societăţii de Administraţie a Participaţiilor în Energie. În perioada 2015-2020 a fost manager de proiect la Hidro Tarniţa SA. De-a lungul timpului, a avut în coordonare mai multe proiecte de amenajări hidrotehnice si hidroenergetice.

Emil Merdan (61 ani) este din 2022 administrator al EMIECA Econs, care se ocupă de consultanţă în domeniul energetic. În perioada 2021-2025 a fost consilier pe afaceri europene la Centrul Român al Energiei. Cea mai mare parte din cariera sa, din 1994 până în 2021, este legată de activitatea de distribuţie de la Electrica, unde a deţinut mai multe funcţii, inclusiv de director general.