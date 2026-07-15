Ministerul Energiei a respins reevaluarea strategiei privind mini-reactoarele: Proiectul de la Doicești continuă cu americanii de la NuScale

Nuclearelectrica nu a primit permisiunea de a căuta noi tehnologii de mini-reactoare, ca alternativă la proiectul proiectul de la Doicești, în care sunt implicați americanii de la NuScale, potrivit unei informări de pe Bursa de Valori București. Aceasta după ce acționarii Nuclearelectrica, întruniți în AGA din 15 iulie, au respins propunerea privind reevaluarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR). Decizia a fost luată inclusiv cu votul acționarului majoritar, Ministerul Energiei.

Astfel, Nuclearelectrica va continua strategia inițială adoptată în septembrie 2022, deși conducerea companiei propusese extinderea analizei către alte tehnologii SMR și alte amplasamente potențiale.

A fost respinsă și înființarea unei fundații

Pe lângă reevaluarea strategiei SMR-urilor de la Doicești, acționarii au respins și un punct de pe ordinea de zi, care viza înființarea unei fundații de către Nuclearelectrica, în calitate de fondator unic.

​Conducerea Nuclearelectrica a catalogat această decizie, printr-un comunicat de presă, drept o pierdere de oportunitate pentru sectorul nuclear autohton. În opinia Nuclearelectrica, fundația respectivă ar fi facilitat atragerea de fonduri europene pentru formare profesională și ar fi permis parteneriate cu mediul academic, universități și institute de cercetare pentru acoperirea deficitului de personal specializat. Compania a precizat că va continua pregătirea personalului propriu prin procedurile interne standard.

​De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, s-a luat act de solicitarea Ministerului Energiei de a convoca o adunare viitoare pentru prezentarea concluziilor și recomandărilor din Raportul Corpului de Control al Prim-Ministrului, în urma unor verificări efectuate la Nuclearelectrica în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026. Compania a anunțat că va parcurge toate demersurile legale și va asigura transparența totală a acestor date în raport cu acționarii.

Explicațiile Nuclearelectrica

În urma votului negativ exprimat de acționari, Nuclearelectrica și compania de proiect RoPower Nuclear vor continua aplicarea strategiei din septembrie 2022, a arătat Nuclearelectrica printr-un comunicat de presă.

​Conducerea Nuclearelectrica a explicat că propunerea de reevaluare depusă pe ordinea de zi viza realizarea unei analize comparative (benchmarking) a mai multor tehnologii SMR și scenarii de implementare. Demersul a fost fundamentat pe evoluțiile tehnologice recente, scopul fiind identificarea celei mai avantajoase soluții tehnice și economice pentru România.

​Această propunere a survenit în contextul în care o serie de condiții asociate Deciziei Finale de Investiții (FID) pentru proiectul de la Doicești nu au putut fi îndeplinite din motive independente de Nuclearelectrica și de compania de proiect RoPower Nuclear S.A.

​Reprezentanții Nuclearelectrica au precizat că proiectul de la Doicești are statutul de FOAK (First-Of-A-Kind) – fiind primul proiect de acest tip realizat la o asemenea scară în actualul context de reglementare și piață. Acest statut implică o complexitate tehnică, operațională și financiară ridicată, fără a exista un istoric de operare sau o bază de referință comercială consolidată.

Negocierile cu NuScale continuă

În aceste condiții vor continua negocierile cu partenerii americani aprobate de acționari în februarie 2026 pentru a obține un consens comercial privind achiziția modulelor SMR și semnarea Acordului Cadru.

Nuclearelectrica a afirmat că vor continua discuții și cu reprezentanții Guvernului pentru îndeplinirea celorlalte condiții necesare, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de către Ministerul Energiei.

​Nuclearelectrica a precizat însă că negocierile actuale cu Ministerul Energiei privind condițiile FID și mecanismele de susținere financiară post-FID nu au generat până în prezent rezultate concrete care să permită trecerea la etapa de pre-proiectare și construcție (Pre-EPC).

​Compania consideră că neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile de fezabilitate stabilite în februarie atrage după sine imposibilitatea derulării proiectului, acesta devenind nefezabil. O nouă informare oficială privind evoluția proiectului va fi prezentată acționarilor în luna septembrie 2026.

„Prin urmare, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear vor continua, conform aprobării acționarilor din februarie 2026, demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și Acordului Cadru, în paralel, cu discuțiile cu reprezentanții statului roman pentru oportunitatea îndeplinirii celorlate condiții, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de acționarul majoritar, Ministerul Energiei”, a arătat Nuclearelectrica.

Proiectul de la Doicești este blocat

Acționarii Nuclearelectrica au fost convocați miercuri într-o ședință a Adunării Generale pentru a aproba căutarea unor noi tehnologii de mini-reactoare.

În răspunsuri la întrebările HotNews, directorul Nuclearelectrica Cosmin Ghiță a spus că statul a avut o contribuție „substanțial mai mare” decât partenerul privat în cele peste 200 de milioane de euro investite la Doicești.

În acest moment, ​proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este blocat.

Asta după ce termenul-limită din iunie 2026 pentru îndeplinirea condițiilor Deciziei Finale de Investiție (FID) a expirat fără semnarea unui acord-cadru cu partenerul american NuScale.

Într-un răspuns la întrebările HotNews, Nuclearelectrica a precizat că blocajul provine de la neasumarea partenerului american a riscurilor pentru un proiect de tip FOAK (First-Of-A-Kind – primul de acest tip), unde nu există un istoric de operare comercială.

România a cerut ca plata pentru ultimele 5 module să se facă doar după ce primul reactor devine complet funcțional, condiție comercială care nu a fost agreată de partenerul american până în prezent.

În opinia reprezentanților companiei, „NuScale nu a refuzat sa accepte mecanismul de 1+5 module, însă modul efectiv de implementare, negocieri comerciale, nu a fost agreat de ambele părți”.

La cât este evaluat proiectul de la Doicești

Managementul Nuclearelectrica a refuzat, în răspunsul către HotNews, termenul de „eșec” și a susținut că noile demersuri reprezintă „o recalibrare strategică”.

Directorul Cosmin Ghiță a afirmat că fondurile publice acordate sub formă de împrumut sunt protejate prin garanții imobiliare. La Doicești s-au cheltuit peste 240 milioane de dolari, mare parte din bani pe studii.

Garanția imobiliară este dată de un teren cumpărat cu 24 de milioane de euro de la firma Nova Power and Gas de către compania de proiect RoPower, din care fac parte, în mod egal, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas.

Proiectul de la Doicești, evaluat la circa 7 miliarde de euro într-o primă fază, prevede realizarea a 6 module, cu capacitate totală 462 MW, fiind dezvoltat în parteneriat cu firma americană NuScale.