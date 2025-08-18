Ministerul Energiei vrea să înființeze un centru de securitate cibernetică în energie și spune că salariile specialiștilor din UE ajung la 20.000 de euro brut pe lună

Guvernul vrea să înființeze un centru de răspuns la incidente de securitate cibernetică în energie, argumentând că există o posibilitate crescută a unui atac cibernetic multiplu, care ar crea panică în rândul populației civile și ar pune presiune pe prețuri. Ministerul Energiei vrea să angajeze specialiști în securitate cibernetică și precizează că, în UE, salariul lor este între 8.000 și 20.000 de euro brut pe lună.

Astfel, documentul menționat precizează că există „posibilitatea crescută a unui atac cibernetic multiplu, de natură a afecta elemente de infrastructură națională din sectorul cibernetic, care ar crea panică în rândul populației civile, precum și ar deteriora poziția unor companii din sectorul energetic pe piața de capital, influențând, în final, și prețurile la energie”.

Atacurile cibernetice cresc în sectorul energetic, fiind de natură a opri producerea, furnizarea și transportul de energie electrică, gaze naturale sau energie termică, fiind o situație extraordinară cu care se confruntă atât statul român cât și partenerii europeni și transatlantici.

Liberalizarea pieței energetice naționale, fluctuația prețurilor și prezența pe piața de capital a tot mai multor companii energetice constituie premisa de la care pleacă atacatorii cibernetici atunci când efectuează o operațiune împotriva statului român.

Atacurile cibernetice pot influența chiar direct prețurile la energie și stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și influențează indirect funcționarea serviciilor publice și a economiei naționale, ambele fiind dependente de furnizarea energiei electrice și termice.

Totodată, contextul creșterii riscurilor la adresa apărării și securității naționale a României, în contextul atacurilor cibernetice generate de războiul Federației Ruse din Ucraina, impune crearea unui Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică sectorial în energie (CSIRT), capabil să sprijine efortul național și interinstituțional de prevenire și combatere a atacurilor cibernetice asupra companiilor și infrastructurii energetice, precizează autorii proiectului.

„Ținând cont că este imperativ necesară o consolidare a securității cibernetice a majorității companiilor de stat și a operatorilor economici beneficiari ai proiectelor finanțate prin Fondul pentru Modernizare pentru a face față mai bine amenințărilor cibernetice complexe și avansate, precum și a crește conștientizarea importanței securității cibernetice la nivel de sector;

Reținând că înființarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie este esențială pentru a asigura monitorizarea continuă, răspunsul prompt la incidente, investigațiile forensic și protecția proprie împotriva atacurilor cibernetice, ca elemente ale politicii naționale în domeniul energetic”.

Ministerul Energiei angajează experți în securitate cibernetică: „Salariile lor variază între 8.000 și 20.000 de euro brut lunar în Europa”

Înființarea acestui centru s-a aflat și în programul de guvernare a actualei coaliții.

CRISCE va fi o structură fără personalitate juridică, în subordinea Ministrului Energiei, organizată la nivel de direcție generală, și va fi condusă de un directorul de securitate cibernetică.

„Înființarea și funcționarea CRISCE vor genera locuri de muncă pentru experți în securitate cibernetică, contribuind la formarea și retenția talentelor în domeniul tehnologiei informației și securității. Regimul salarial competitiv asigurat de acest act normativ va contribui la reducerea migrației specialiștilor în străinătate”, se mai arată în nota de fundamentare.

Specialiștii vor fi angajați în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, încheiat pe o perioadă de maximum 3 ani, care pot fi prelungite.

Ministerul Energiei propune exceptarea angajaților din cadrul acestui centru de la Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, arătând că salariile medii ale experților în securitate cibernetică în Europa variază între 8.000 și 20.000 de euro brut lunar, depășind cu mult plafonul stabilit de această lege.

„În lipsa unui regim salarial competitiv, CRISCE riscă să nu poată atrage și reține specialiștii necesari pentru îndeplinirea atribuțiilor critice, expunând astfel sectorul energetic unor riscuri inacceptabile”.

Cheltuielile pentru finanțarea funcționării centrului vor fi acoperite din dobânzi acumulate în conturile Ministerului Energiei la sumele virate de Banca Europeană pentru Investiții (BEI), precum și din venituri proprii, fiind în medie de 12,3 milioane de lei pe an.

Centrul va putea realiza venituri din prestații de servicii de securitate cibernetică persoanelor fizice și juridice de drept public sau privat din sectorul energetic, în baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului Energiei.

Sursa foto: Dreamstime