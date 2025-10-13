Ministerul Investițiilor și organismele din subordine plătesc anual chirii de 4.4 milioane euro. La Craiova, suma este de 2 ori mai mare față de altă instituție din aceeași clădire

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene plătește 2.7 milioane de euro pentru spații în București și șase direcții regionale. La această sumă se adaugă alte peste 1.7 milioane de euro plătite de organismele intermediare (OIR-uri) din subordine ministerului, potrivit unei investigații Public Record.

Organismele Intermediare Regionale pentru Programe Europene (OIR) sunt structuri regionale care implementează și gestionează programele finanțate din fonduri europene.

Cea mai scumpe chirii sunt cele plătite pentru sediile din Cluj și Craiova, peste 390.000 de euro pe an. Într-o reacție pentru Public Record, ministerul a transmis că va continua demersurile de renegociere a contractelor existente, în vederea reducerii costurilor de închiriere.

Potrivit constantărilor Public Record, suma plătită la Craiova este dublă pe metrul pătrat față de o altă instituție publică care a închiriat spațiu în aceeași clădire.

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Centru Sud-Vest Oltenia ocupă șapte etaje pentru care plătește, începând din ianuarie 2025, o chirie de 39.500 de euro. Pentru ultimele cinci luni din an, chiria a fost redusă cu 7.400 de euro.

Potrivit calculelor Public Record, în lunile înainte de a obține reducerea, OIR Oltenia a plătit un preț de 23.2 euro/mp. În aceeași clădire din Craiova, la etajele șapte și opt, își are sediul Inspectoratul de Stat în Construcții. Aceasta din urmă plătește pentru chirie 9 euro/mp.

Această diferență de preț este explicată de MIPE prin „factori obiectivi” precum: zona, spațiul pentru arhivă, infrastructură pentru echipamentele IT, pază și 15 locuri de parcare.

Dincolo de banii pentru sediul din Craiova, OIR Oltenia a mai plătit, cel puțin până la 1 septembrie, câte 1350 de euro lunar pentru două birouri la Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu.

Investigația integrală pe Public Record