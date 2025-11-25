Ministerul Muncii a plătit chirie 420.000 de euro pentru sediul fostului minister condus de Firea, desființat acum un an. Florin Manole: Angajații încă există, deci încă lucrează undeva”

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost desființat în decembrie 2024, dar statul continuă să plătească chirie pentru sediul instituției. Ministerul Muncii, care a preluat atribuțiile fostului minister condus în trecut de Gabriela Firea, a plătit în anul 2025 o chirie de 420.000 de euro, conform jurnaliștilor de la Snoop. Contractul urmează acum să fie reziliat în luna decembrie.

Ministerul Muncii, condus acum de ministrul PSD Florin Manole, a transmis într-un răspuns pentru Snoop că în anul 2025 instituția a plătit 421.377,48 euro cu TVA pentru chiria fostului sediu al Ministerului Familiei. Contractul urmează să fie rezilitat începând cu 8 decembrie, conform autorităților.

După publicarea articolului, ministrul Muncii a transmis către HotNews o precizare prin care explică motivul pentru care a fost în continuare nevoie de sediul instituției desființate între timp.

„Ministerul Familiei însemna nu doar două cuvinte, ci și niște direcții și niște angajați. Ei nu au dispărut, au fost preluați. Încă există, deci încă lucrează undeva”, a explicat ministrul Florin Manole.

Ministrul Muncii a explicat și că nu a plătit chirie pentru o instituție care nu mai există, ci pentru sediul unde își desfășoară încă activitatea foștii angajați ai Ministerului Familiei, preluați din decembrie 2024 de către Ministerul Muncii.

Ministerul a fost desființat în 2024

Ministerul Familiei a fost înființat în 2021, iar la coducerea lui a ajuns social-democrata Gabriela Firea. În iulie 2023, ea și-a dat demisia din funcție după scandalul „Azilelor groazei”, în care apropiați de-ai politicianei au fost implicați. Locul său a fost luat de Natalia Intotero.

Ministerul a ajuns să fie desființat în decembrie 2024. El a fost absorbit de Ministerul Muncii.

Cu toate acestea, timp de un an, instituția a continuat să plătească chirie pentru un etaj cu o suprafață de aproape 2.500 de metri pătrați, în clădirea World Trade Center București, din nordul Capitalei. În prezent, acolo își desfășoară activitatea aproximativ 100 de angajați, conform jurnaliștilor de la Snoop.

Contractul de închiriere a fost semnat de fosta ministră Gabriela Firea, despre care PressHub scria în 2023 că a refuzat alte oferte de propuneri de sediu de la RA-APPS.

Ministerul Muncii a precizat că, la data reorganizării, adică decembrie 2024, „nu deținea un spațiu adecvat desfășurării activității celor aproximativ 140 de angajați, fapt pentru care contractul de închiriere din Piața Montreal a fost prelungit până la data de 31.12.2025”.

În octombrie, s-a hotărât că angajații fostului Minister al Familiei vor fi mutați într-un spațiu al Casei Naționale de Pensii Publice.

„În prezent, la viitorul sediu se desfășoară lucrări de reorganizare a infrastructurii IT, prin instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, simultan cu acțiuni de igienizare și optimizare a spațiului de lucru”, a transmis instituția, la o solicitare pe care Snoop a făcut-o la începutul lunii noiembrie.