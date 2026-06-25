Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul român la Moscova

Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul român la Moscova, Cristian Istrate, potrivit agenției de presă ruse Interfax.

„Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul României, căruia îi vor fi comunicate măsurile de retorsiune ca urmare a închiderii Consulatului General al Rusiei din Constanța”, potrivit unei postări pe contul de Telegram al Interfax.

Anunțul vine după ce, în urmă cu trei săptămâni, după ce autoritățile române au închis consulatul rus de la Constanța, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a amenințat că vor urma „măsuri specifice” ale Moscovei.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, a spunea atunci Maria Zaharova.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 29 mai că România a decis să îl declare „persona non-grata” pe consulul Rusiei la Constanța și că reprezentanța diplomatică a Rusiei la Constanța va fi închisă. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați.



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