Moscova amenință România după închiderea consulatului rus din Constanța: „Acțiunile neprietenoase nu vor rămâne fără răspuns”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a afirmat că decizia autorităților române de a închide consulatul de la Constanța al Rusiei va fi urmată de „măsuri specifice” ale Moscovei.

Maria Zaharova a răspuns presei ruse după ce a fost întrebată care va fi riposta Rusiei la închiderea consulatului din Constanța și declararea consulului drept persona non grata.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, a răspuns Maria Zaharova, conform declarației de pe site-ul Ministerului de Externe de la Moscova.

Consulul de la Constanța a plecat deja din România

Andrei Kosilin, consulul general al Rusiei la Constanța, a părăsit luni țara noastră ca urmare a termenului de 72 de ore dat de către autoritățile de la București, potrivit Digi24.ro.

Kosilin a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023. Presa rusă arată că acesta a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.

El a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier de clasa I.

Din 2015 a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe. El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

Decizia luată de CSAT

Decizia de închidere a consulatului de la Constanța a fost luată în cadrul ședinței de vineri a CSAT, convocată după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în Galați și a rănit două persoane.

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat Nicușor Dan, după încheierea ședinței.

Președintele a afirmat că decizia a fost luată ca o primă reacție după un incident a cărui responsabilitate o poartă Moscova.

„Am avut noaptea trecută (joi spre vineri – n.red.) un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei”, spunea președintele Dan.

Replica Moscovei la acuzațiile României

Tot vineri, după ce ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul Ministerului român de Externe, pe pagina de Facebook a ambasadei ruse a apărut o postare în care era negată responsabilitatea pentru incidentul de la Galați și era transmis un avertisment pentru autoritățile de la București.

Ambasada Rusiei afirma că partea română nu a oferit explicații privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spațiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea și viteza de zbor ale acesteia.

„Grăbindu-se să formuleze acuzații nefondate și lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei, partea română, în cadrul întrevederii, la fel ca și în situațiile similare anterioare, nu a fost în măsură să răspundă la niciuna dintre întrebările concrete referitoare la incident”, se arată în comunicat.

Partea rusă avertiza că decizia României privind Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța va avea consecințe. „Părții române i s-a adus la cunoștință faptul că decizia sa privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns”, se mai arată în mesaj.

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării vineri dacă drona care s-a prăbușit într-un bloc din Galați provenea din Rusia și a sugerat că ar fi putut fi o dronă ucraineană.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a declarat Putin, citat de Kyiv Post.