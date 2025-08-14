Ministerul Sănătății așteaptă răspunsuri de la spitale din Belgia, Germania și Austria pentru a transfera răniții din explozia de la Letea Veche

Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență anunță joi că au transmis rapoartele medicale ale pacienților care au suferit arsuri grave în explozia produsă ieri la Letea Veche la clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, de la care se așteaptă răspuns pentru transferul acestora.

Minora cu arsuri pe 40% din suprafața corpului a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, starea ei fiind stabilă, fără probleme deosebite, și se ia în calcul inclusiv posibilitatea detubării, potrivit datelor transmise de Ministerul Sănătății.

Cei trei adulți răniți în exzplozie au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Bagdsar-Arseni din București (doi dintre ei), iar cel de-al treilea la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Pacientul care a ajuns la Timișoara prezintă 60% arsură pe suprafața corporală și este intubat.

Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Bagdsar-Arseni sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport.

România, fără niciun centru pentru tratarea marilor arși

Secția de arși de la spitalul Floreasca, singura din România autorizată ca centru pentru tratarea marilor arși, își va pierde acest statut, a anunțat marți ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

La momentul autorizării, în anul 2022, medici și supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv au acuzat faptul că structura de spital de la Floreasca nu respectă standardele necesare unui centru de mari arși, iar autorizarea s-a făcut „din pix”.

Faptul că România nu va mai avea niciun centru de mari arși face posibil, din punct de vedere al legislației, și transferul pacienților cu arsuri grave în spitale din străinătate.