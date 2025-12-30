Ministerul Sănătății promite intervenții prin chirurgie robotică în spitale de stat, începând de anul viitor: „Pacienții nu vor mai fi nevoiți să caute soluții în afara țării”

Ministerul Sănătății anunță intenționează ca, începând de anul viitor, să ușureze accesul pacienților la intervenții efectuate prin chirurgie robotică, în spitalele de stat. Instituția condusă de Alexandru Rogobete intenționează să finanțeze direct spitalele publice care au în dotare roboți chirurgicali pentru achiziția de kituri, instrumentar și materiale consumabile necesare utilizării acestora la pacienți.

Finanțarea va fi asigurată printr-un program înființat special în acest sens: Acțiuni Prioritare – Chirurgie Robotică (AP-ROBOTICA), prevede un proiect de Ordin de ministru, publicat în transparență decizională.

„Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. „Consider că, prin acest program, reparăm o nedreptate față de pacienți și facem un pas real spre un sistem medical modern, echitabil și performant”, adaugă el.

Potrivit acestuia, tot mai multe spitale publice din România au în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică”, adaugă ministrul Sănătății.

Programul AP-ROBOTICA se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național, potrivit Ministerului Sănătății.



„Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale”, arată instituția condusă de Alexandru Rogobete.