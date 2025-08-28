Ministerul Sănătății va prelua costurile aferente tratamentului Laviniei, a anunțat sora ei. „Mâine urmează o nouă intervenție”

Lavinia Vlad și sora ei, Alina Alexandru, cu un mesaj din spital pentru ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa: Facebook - Alina Alexandru

Lavinia Vlad, pacienta cu arsuri grave care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă în timp ce era internată la Centrul de Arși de la „Floreasca”, se află în continuare într-un spital din Belgia, iar sora ei a dezvăluit joi seară că Ministerul Sănătății „va prelua costurile aferente tratamentului”.

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica. Sunteți mii, mii de oameni care ne-ați sprijinit cu donații, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulțumim pentru dragoste – așa o simțim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a scris Alina Alexandru, într-o postare pe Facebook.

Ea a spus că Ministerul Sănătății o va sprijini pe Lavinia.

„Cu câteva ore în urmă am fost informate că Ministerul Sănătății se alătură nouă în lupta pentru viața și viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia și va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ține la curent cu tot ce urmează”, a adăugat sora Laviniei.

Alina Alexandru i-a mulțumit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, inclusiv „pentru că a verificat situația de la spitalul Floreasca și nu s-a lăsat intimidat, deși știm că unele adevăruri nu sunt ușor de scos la iveal”.

„Familia noastră poate privi cu mai multă speranță și încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns și a râs în același timp. Azi am plâns amândouă și de bucurie. Azi doare mai puțin. Pentru toate acestea, vă mulțumim! Mâine urmează o nouă intervenție. Mulțumim, mulțumim tuturor”, a conchis Alina Alexandru, sora Laviniei.

În 12 august, la finalul unui control dispus după cazul Laviniei, ministrul Sănătății a anunțat că Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși. „Rezultatele sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”, declara Alexandru Rogobete, după ce a fost verificat modul în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru Alexandru Rafila.

