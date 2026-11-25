Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a afirmat miercuri, la Parlament, că s-a confruntat cu violență în mediul online după ce a anunțat că va folosi titulatura de „ministră” și le-a mulțumit celor care au atacat-o numind-o „bărbat”.

Ea a participat la masa rotundă „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”, eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul legislației privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice – „România fără violență domestică”, informează Agerpres.

Ioana Ciocan a mărturisit că o prietenă a îndemnat-o să folosească „feminine”.

„În discuțiile noastre anterioare eu îmi tăiam «curatoare», «Ioana Ciocan curatoare», pentru că aveam senzația că mă sensibilizează foarte mult și devin așa, de o candoare, la curatoare. Și nu voiam să fiu caracterizată de această candoare. Cei care mă știu, știu foarte bine că sunt foarte directă. (…) Și, bine, cum ar trebui să zic – «ministră»? Sună rău «ministră». Apoi WhatsApp-uri… S-a făcut două jumate dimineață și am zis: fie (…), bineînțeles că «ministră», voi folosi acest cuvânt”, a afirmat Ioana Ciocan.

„Vai de mine! Dar ușor, ușor și pe măsură ce treceau orele nopții, că nu am dormit noaptea aia, pe urmă zilele, dimineața, săptămâna, luna (…), lucrurile au început să devină targetate pe faptul că sunt femeie. Bineînțeles că văzusem asta la celelalte ministre din celelalte guverne, cele puține. Și jignirea supremă, stimate doamne și stimați domni, a fost că m-au făcut «bărbat». Deci, într-un final, au zis: «Ești bărbat, ești bărbat, ești bărbat!». Am luat-o ca pe un compliment, bineînțeles”, a continuat ea.

Ciocan denunță violența „de neoprit” în mediul online

În opinia ei, „violența ce pare de neoprit” din mediul online are drept cauză reglementarea „aproape imposibilă” din acest spațiu.

„Observăm o violență care este de un anume tip. Te fac urâtă, te acuză că n-ai copii, te acuză că te-ai căsătorit de prea multe ori, te acuză că nu te-ai căsătorit și, la final, te fac bărbat – jignirea supremă. Așadar, această violență pe care o vedem noi peste tot pare cumva de neoprit. Știți de ce? Că este în mediu online. Iar acolo reglementările sunt aproape imposibile. Mi s-a zis că nu trebuie să mă uit la comentarii, dar mă uit câteodată la comentarii și după ce te face bărbat, apeși pe poza de profil și apare această bunicuță care își ține nepoata de mână, în spatele lor este o biserică și spun o rugăciune. Cum se poate ca într-o postare să faci ceva bun și în următoarea postare să ai atât de multă ură?”, a spus oficialul guvernamental.

Potrivit Ioanei Ciocan, „ura este mai targetată pe femei decât pe bărbați”.

„Și cum facem noi să oprim această ură? Păi, simplu! Cu ajutorul acestor inițiative legislative extraordinare, pentru că degeaba încercăm noi să oprim ura care pare de neoprit dacă nu suntem ajutați de Executiv, de cei care decid, de ministere și, totodată, dacă nu încercăm de fiecare dată să oprim și să tăiem această ură care, într-adevăr, este mai targetată pe femei decât pe bărbați. Așadar, nu sunt deznădăjduită și le mulțumesc pentru complimentul că m-au făcut bărbat”, a mai declarat ea.