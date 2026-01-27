Ministra de Externe Oana Țoiu: „Suntem poate în cel mai complicat moment din ultimele decenii al parteneriatului transatlantic”

Președintele Donald Trump, în centru, se întâlnește cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în stânga, în cadrul unei reuniuni organizate în marja reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Evan Vucci / AP / Profimedia

Șefa diplomației a admis marți dificultatea în care se află relațiile UE-SUA, dar a observat că în acest moment, „suntem într-un loc mult mai bun decât acum o săptămână”.

„Este clar că ultimele zile au arătat că, față de istoria pe care o avem în acest parteneriat transatlantic, suntem într-un moment care se dovedește a fi poate cel mai complicat din ultimele decenii”, a declarat marți ministra Oana Țoiu, răspunzând unei întrebări despre starea relațiilor UE-SUA, în contextul crizei generate de revendicările lui Donald Trump privind Groenlanda.

„Pe de altă parte, astăzi suntem într-un loc mult mai bun decât acum o săptămână”, a observat ea, la un eveniment de lansare a președinției cipriote a Uniunii Europene.

Donald Trump a ridicat tensiunea în statele membe UE în ultimele săptămâni, revendicând Groenlanda și sugerând chiar o preluare cu forța a teritoriului semi-autonom danez, în vreme ce a amenințat cu impunerea de taxe vamale suplimentare o serie de țări care au susținut activ Copenhaga.

În cele din urmă, la Forumul Economic Mondial de la Davos, săptămâna trecută, Trump a spus că exclude folosirea forței, apoi a anunțat că a ajuns la un acord cu NATO privind accesul SUA la Groenlanda – un acord ale cărei detalii nu au fost deocamdată comunicate.

„În procesul de a finaliza acordul comercial UE-SUA”

Pasul înapoi făcut de Trump a detensionat parțial relația cu UE, care în semn de răspuns la amenințările Casei Albe suspendase deja procesul de ratificare a acordului comercial cu SUA, încheiat anul trecut.

Țoiu a subliniat că acest proces va fi reluat, acum. „Suntem în procesul de a finaliza, inclusiv prin ultima etapă care ține de Parlamentul European, acordul comercial între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană”, a spus ea.

Citește și De ce nu a luat România o decizie privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ministra de Externe Oana Țoiu spune ce clarificări vrea Bucureștiul

Ministra de Externe a spus de asemenea că incertitudinea economică a jucat un rol în detensionarea situației.

„Efectul pe care l-ar fi putut avea o creștere rapidă, impredictibilă a tarifelor, efectul negativ pe care l-ar fi putut avea asupra mediului de afaceri, implicit asupra locurilor de muncă, cred că a fost unul dintre factorii care au contribuit la capacitatea noastră comună în discuțiile cu Statele Unite ale Americii, în discuțiile din interiorul Uniunii Europene, de a putea să ne întoarcem la această cale constructivă de a finaliza acordul la care s-a ajuns în august anul trecut”, a spus ea.

Securitate și economie

Țoiu a mai spus că Europa se poate baza în continuare pe sprijinul SUA în materie de securitate, chiar și în contextul pivotului american spre regiunea Indo-Pacific.

„În ceea ce lucrește parteneriatul bazat pe securitate, aici avem claritate din partea SUA atât în strategia lor de securitate cât și de apărare, în care își reconfirma angajamentul de a păstra sprijinul critic pe care SUA îl dă securității și apărării europene, în timp ce își reafirmă strategia de realocare a unor dintre resurse pentru priorități, așa cum și le-au definit în special în zona Indo-Pacific”, a spus ea.

Șefa diplomației a spus că acest lucru „înseamnă o necesitate crescută de investiții proprii și asta se reflectă și în propria alocare bugetară, se reflectă și în instrumentele europene, așa cum este instrumentul SAFE, de unde România beneficiază de 16,8 miliarde de euro ca surse de finanțare, atât pentru achiziții cât și pentru producție locală”.

Țoiu a făcut referire și la o preocupare mai veche a României în relația bilaterală cu SUA, spunând că își dorește o componentă economică mai puternică.

„Acest parteneriat a avut o axă puternică de securitate și va continua să o aibă, însă atât din perspectiva României cât și a SUA, avem un potențial economic mai mare decât ceea ce am reușit de-a lungul timpului să translatăm în investiții sau în comerț bilateral”, a spus ministra de Externe.