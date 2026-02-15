Ministra Oana Țoiu anunță cursuri de limba română pentru copii în școlile din Germania

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că a avut o întâlnire cu diaspora română din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania, începând cu acest an școlar.

„Am profitat de prezența la Conferința de Securitate de la Munchen pentru a mă întâlni cu reprezentanți ai comunității românești din Bavaria la Consulatul General al României. Dacă ar fi să descriu într-o singură frază comunitatea de aici, aș spune că este una dintre cele mai complexe și nuanțate de dincolo de granițele țării. Vorbim de aproximativ 300 de mii de români care reprezintă astăzi o parte esențială din ”infrastructura umană” a prosperității bavareze”, a transmis Oana Țoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministra de Externe spune că românii de acolo „produc valoare și respect într-un land german unde se întâlnesc nucleele sașilor și șvabilor, memoria rezistenței anticomuniste de la Europa Liberă și noile valuri de specialiști înalt calificați”.

„De altfel, relația economică dintre România și Bavaria a devenit una de o importanță strategică majoră pentru că acest land este motorul investițiilor germane în România: sute de companii cu capital bavarez activează pe piața românească iar schimburile comerciale bilaterale au atins un nivel istoric de aproximativ 8 miliarde de euro anual”, a mai transmis Oana Țoiu.

Ministra i-a anunţat pe membrii comunităţii că în întâlnirea bilaterală cu oficialii bavarezi a discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania

„Am avut, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, o întâlnire bilaterală cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale în cadrul Cancelariei de Stat a Bavariei. Am discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile locale din Germania incepând cu acest an școlar și despre posibilități de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române care să permită copiilor români să-și păstreze identitatea lingvistică”, a precizat Oana Țoiu.

De asemenea, s-a decis reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria pentru luna martie 2026, la Bucureşti, forum unde vor fi discutate investiţii comune şi soluţii concrete pentru protecţia drepturilor lucrătorilor români.