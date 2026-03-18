Ministra Oana Ţoiu: „Nu există ameninţări directe din partea Iranului”

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că „românii se pot simţi în continuare în siguranţă”, întrucât nu există „amenințări directe” din partea Teheranului.

„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a declarat Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că ambasadoarea României în Iran a fost adusă în ţară după ce a avansat conflictul, dar în Iran există în continuare personal diplomatic pentru a putea fi alături de românii de acolo.

Amenințările Iranului

Teheranul a avertizat luni, 16 martie, că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a transmis, într-o conferință de presă, că permisiunea României ca SUA să deplaseze soldați și echipament militar în bazele din țară noastră „ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre”.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat oficialul.

În prima reacție după amenițările Iranului, MAE a anunțat că „acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu”.