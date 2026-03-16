BREAKING Iranul amenință România: Folosirea bazelor de către SUA echivalează cu o agresiune militară

Teheranul a avertizat că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre.

Iranul a avertizat în repetate rânduri statele care găzduiesc baze americane că orice sprijin logistic sau militar acordat Washingtonului va fi considerat un act de ostilitate. Teheranul susține că prezența forțelor străine în regiune și extinderea infrastructurii militare a SUA în Europa de Est, reprezintă o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

România a răspuns solicitării SUA

Într-o ședință CSAT de 11 martie, România a aprobat cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de realimentare, echipamente și trupe în România, cu scopul de a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu. Ulterior, solicitarea a fost aprobată și de Parlamentul României, oferind cadrul legal pentru prezența militară americană sporită la baza Mihail Kogălniceanu.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că aceste echipamente sunt strict defensive și vor fi dislocate în baza parteneriatului strategic. El le-a transmis românilor că „nu au motive de îngrijorare”.

Principalele decizii luate în cadrul CSAT includ:

Aprobarea găzduirii temporare a unor avioane de realimentare și a unor avioane de luptă americane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Permisiunea de a desfășura echipamente de supraveghere, comunicații prin satelit și radare suplimentare pe coasta Mării Negre pentru a sprijini scutul de la Deveselu.

Aprobarea prezenței unui număr suplimentar de aproximativ 500 de militari americani pentru gestionarea acestor operațiuni.

Analiza riscurilor: Evaluarea impactului conflictului din Iran asupra pieței petroliere din România și a implicațiilor de securitate regională.

Solicitarea adresată României de către Statele Unite pentru dislocare de resurse militare în țara noastră vizează o perioadă temporară, de 90 de zile. Dacă va trebui prelungită, va fi nevoie de o nouă convocare a CSAT.