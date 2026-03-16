BREAKING Prima reacție a autorităților de la București, după amenințările Iranului: „România nu este parte a conflictului”

„Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu”, transmite Ministerul Afacerilor Externe de la București într-o primă reacție după amenințările Teheranului.

„România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”, a transmis MAE.

Teheranul a avertizat luni că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.

„România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”, transmite MAE.

În plus, diplomația română a condamnat atacurile Iranului asupra statelor vecine, venite ca ripostă după Israelul și SUA au atacat pe 28 februarie Iranul și l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.

„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, precizează ministerul.

Amenințările Iranului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a transmis luni, într-o conferință de presă, că permisiunea României ca SUA să deplaseze soldați și echipament militar în bazele din țară noastră „ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre”.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat oficialul.

România a răspuns solicitării SUA

Într-o ședință CSAT de 11 martie, România a aprobat cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de realimentare, echipamente și trupe în România, cu scopul de a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu. Ulterior, solicitarea a fost aprobată și de Parlamentul României, oferind cadrul legal pentru prezența militară americană sporită la baza Mihail Kogălniceanu.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că aceste echipamente sunt strict defensive și vor fi dislocate în baza parteneriatului strategic. El le-a transmis românilor că „nu au motive de îngrijorare”.