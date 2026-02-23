Miniștrii de externe europeni, „stupefiați” și „frustrați” de noua decizie de veto a Ungariei / Care este poziția României

Kaja Kallas înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai UE din 23 februarie 2026. Foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Uniunea Europeană nu va putea adopta luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului Ungariei, a confirmat luni șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit France Presse și Reuters.

„Am auzit declarații foarte ferme din partea Ungariei și, din păcate, nu văd cum ar putea reveni asupra poziției pe care o susțin astăzi”, a declarat ea cu puțin înainte de începerea reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai UE.

„Desigur, facem tot posibilul pentru a promova acest pachet de sancțiuni și a-l adopta”, a adăugat ea.

Comisia Europeană a prezentat miniștrilor un al douăzecilea „pachet” de sancțiuni împotriva Rusiei de la invadarea Ucrainei la 24 februarie 2022, în vederea adoptării acestuia înainte de marți, data aniversară a invaziei.

Vineri, Uniunea Europeană a propus noi sancțiuni împotriva Rusiei, care îi vizează sectorul bancar și energetic, printre măsurile propuse fiind și interzicerea serviciilor maritime (întreținere, remorcare etc.) pentru navele care transportă petrol rusesc.

Ungaria blochează sancțiunile UE și împrumutul pentru Ucraina

Însă, duminică, Budapesta a anunțat că a decis să îl blocheze deoarece Ucraina nu permite tranzitul de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Drujba.

„Ungaria va exercita dreptul de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba”, a declarat duminică ministrul ungar de externe Péter Szijjártó.

De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a spus în weekend că va bloca, de asemenea, adoptarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei, decis în decembrie, din aceleași motive.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că împiedică redeschiderea acestui oleoduct, avariat, potrivit Kievului, de atacurile rusești. Slovacia afirmă că acest oleoduct a fost reparat, dar că Kievul continuă să îl mențină închis pentru a exercita presiuni asupra Ungariei și Slovaciei, ostile aderării Ucrainei la UE, care se află în prezent în negociere.

Miniștrii de externe europeni se declară șocați de decizia Ungariei

„Sunt stupefiat de poziția Ungariei”, a spus luni ministrul german de externe Johann Wadephul la sosirea sa la Bruxelles, adăugând că miniștrii de externe ai UE vor îndemna Ungaria să-și reconsidere decizia de a bloca următorul pachet de sancțiuni.

„Nu cred că este corect ca Ungaria să-și trădeze propria luptă pentru libertate și suveranitate europeană”, a spus Wadephul.

„De aceea, vom prezenta încă o dată argumentele noastre ungurilor la Budapesta, dar și aici, la Bruxelles, desigur, și le vom cere să-și reconsidere poziția”, a adăugat el.

Ministrul de externe polonez s-a declarat șocat de lipsa de solidaritate a Ungariei față de Ucraina și a declarat că, în opinia sa, guvernul ungar creează un climat de ostilitate față de Kiev pentru a-l folosi în campania electorală.

„M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski jurnaliștilor de la Bruxelles.

„În schimb, cu ajutorul propagandei de stat… partidul de la guvernare a reușit să creeze un climat de ostilitate față de victima agresiunii. Iar acum încearcă să exploateze acest lucru în alegerile generale. Este destul de șocant”, a adăugat el.

Ministrul de externe lituanian, Kestutis Budrys, a spus și el luni dimineață că este „foarte frustrat” că propunerea de acordare a unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei a fost blocată, a declarat el luni, înaintea reuniunii Consiliului de Externe al UE.

Care este poziția României

România susţine adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care nu foloseşte în războiul său doar arme convenţionale, ci şi campanii de dezinformare prin care încearcă să slăbească UE, a declarat luni ministrul de externe român Oana Ţoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, este necesară creşterea presiunii internaţionale asupra Rusiei, care ”trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut”. În opinia sa, adoptarea unui nou set de sancţiuni UE contra Moscovei este strategia corectă, iar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că Rusia nu îşi sporeşte profiturile.

”De asemenea, o cerere a cetăţenilor noştri, în fiecare ţară membră, este ca povara să fie transferată pe umerii agresorilor. Aşadar, am încredere că acest lucru ne va conduce la decizia corectă. Sunt sigură că asta se va întâmpla zilele acestea; acesta este categoric obiectivul, dar fiecare ţară are propria poziţie la momentul actual. Am văzut situaţii similare în trecut şi le-am depăşit. Iată de ce este numit al 20-lea pachet de sancţiuni. Nu sunt sigură când se va întâmpla asta, dar UE va rămâne fermă”, a adăugat Oana Ţoiu.