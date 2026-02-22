Ungaria anunță că va bloca noile sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul transmis de Peter Szijjarto

Ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter Szijjarto, la Hungaroring, Budapesta, Ungaria, pe 21 iulie 2024. Sursa foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Șeful diplomației ungare a declarat, duminică, că Budapesta a decis să blocheze adoptarea celui de-al 20-lea pachet sancțiuni al UE împotriva Rusiei deoarece, susține el, Ucraina a blocat tranzitul petrolului rusesc către Ungaria prin conducta Drujba, potrivit AFP.

Peter Szijjarto a spus că, luni, în Consiliul miniștrilor de externe din UE, Ungaria va bloca adoptarea pachetului de sancțiuni.

„Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei”, a declarat el într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Mai mulți diplomați europeni avertizaseră că încă nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește conținutul noului pachet.

Sancțiunile „funcționează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează și mai mult capacitățile (Rusiei) de a purta războiul”, declarase vineri șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Dispută între Ungaria și Ucraina pe tema petrolului rusesc

Între oficialii ungari și cei ucraineni au avut loc mai multe schimburi de replici după 27 ianuarie, când tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, care traversează Ucraina, a fost oprit după ceea ce Kievul a descris drept un atac rusesc cu dronă.

Atât Ungaria, cât și Slovacia, cealaltă țară din UE care depinde de cantități semnificative de petrol rusesc transportate prin această conductă, susțin că Ucraina este de vină pentru întreruperea prelungită.

Împreună, Ungaria și Slovacia furnizează aproximativ jumătate din exporturile europene de energie electrică de urgență către Ucraina, pe care Kievul se bazează din ce în ce mai mult, deoarece atacurile rusești au avariat rețeaua sa electrică.

Cele două țări au amenințat că vor întrerupe furnizarea de curent electric către Ucraina.

„Ucraina respinge și condamnă ultimatumurile și șantajul guvernelor Ungariei și Republicii Slovace cu privire la aprovizionarea cu energie între țările noastre”, a reacționat, sâmbătă, Ministerul de Externe al Ucrainei.

„Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, și cu siguranță nu Kievului”, a mai declarat instituția.