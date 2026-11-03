Ministru PSD participant la petrecerea de botez a copilului lui Alfred Simonis, reacție după criticile privind luxul afișat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a participat la botezul fiului preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, unde unele partenere ale liderilor PSD au afişat ţinute luxoase, spune că nu toţi social-democraţii au această imagine „de cancan”.

„Cred că este important ca oamenii să înţeleagă că, în general, este bine să nu generalizăm. Faptul că au apărut una, două, trei persoane care, sigur, au deschis un narativ public de tip cancan la nivel naţional, nu înseamnă că tot Partidul Social Democrat are această imagine, pentru că nu este corect”, a afirmat Rogobete, citat de News.ro.

El a răspuns astfel după ce a fost întrebat de o jurnalistă, marţi, după un eveniment, ce părere crede că au pacienţii din România pentru care sistemul sanitar nu are bani când văd luxul afișat de unii social-democraţi la petrecere.

„Ca mesaj general, dacă doriţi, ca un răspuns general, consider că, atunci când ai o funcţie publică, atunci când eşti o persoană cu demnitate publică, e bine să îţi păstrezi demnitatea în toate formele de manifestare”, a adăugat ministrul PSD al Sănătăţii.

Petrecerea de botez a celui de al treilea copil al lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă seară, într-o locație de lux din Timișoara.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat numeroși lideri PSD. Între aceștia: fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit reacții critice în spațiul public.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de partenera sa, Sorina Docuz, care a purtat o haină de blană.

În spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro. Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșila, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, luni, în urma acestor critici și a susținut că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”: „În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”.