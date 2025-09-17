Ministrul Agriculturii: Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado, sigur că deficitul va crește

Conferinta de presa sustinuta de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, privind masurile din domeniul agriculturii din “Programul PSD pentru investitii, locuri de muncă si dezvoltare economicã”, Bucuresti, 16 septembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat marți, într-o conferință de presă, că preferința românilor pentru produse precum brânza franțuzească și avocado, în detrimentul produselor românești, duce la creșterea deficitului comercial.

Florin Barbu a spus că avocado a ajuns pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume.

„Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”, a spus Florin Barbu.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială, va crește. Noi avem și nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul Agriculturii, în conferința de presă, citat de Antena 3 CNN.

„Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a mai spus Florin Barbu.