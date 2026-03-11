Ministrul Agriculturii spune că nu ia deocamdată măsuri în privința șefului AFIR, condamnat la închisoare. „Un director performant”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus că nu va lua nicio măsură în privința lui Adrian Chesnoiu, directorul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), până la „o decizie definitivă și irevocabilă” din partea sistemului de justiție. În urmă cu o săptămână, Chesnoiu a fost condamnat de Înalta Curte la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă.

Întrebat miercuri la Agro TV dacă el consideră că „este oportun din punct de vedere moral și administrativ” ca Adrian Chesnoiu să rămână în continuare la conducerea AFIR, ministrul a răspuns: „În primul rând, întotdeauna noi, ca oameni politici, am fost acuzați că intervenim în justiție. Eu nu îmi doresc să intervin în momentul de față în justiția din România”.

El susține că Adrian Chesnoiu „este un director performant, a adus 2,8 miliarde de euro în România în anul 2025 și împreună cu el dezvoltăm satul românesc”.

„Domnul Chesnoiu, în anul 2025, pentru că gestionează foarte multe fonduri europene și vorbim de AFIR, a adus, fără precedent în România, 2,8 miliarde de euro. Eu cred că este o performanță”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a spus că nu va lua măsuri „până când nu avem o decizie definitivă și irevocabilă” din partea sistemului judiciar.

„Domnul Chesnoiu a obținut postul de director al agenției de dezvoltare rurală prin concurs și, până când nu avem o decizie definitivă și irevocabilă, eu nu voi lua nicio măsură în privința domnului Chesnoiu (…). Până atunci, vreau să continuăm dezvoltarea satului românesc și să atragem și în anul 2026 cât mai multe fonduri europene”, a mai afirmat ministrul PSD al Agriculturii.

Chesnoiu, condamnat la închisoare de Înalta Curte

Adrian Chesnoiu, la rândul său fost ministru PSD al Agriculturii, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister. Decizia luată în 4 martie de ÎCCJ nu este definitivă.

Fostul deputat PSD a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în 2022. Procurorii l-au acuzat de abuz în serviciu şi de săvârşirea a patru infracţiuni de instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, potrivit Agerpres.

În plus, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii şi l-a obligat pe Chesnoiu la plata sumei de 50.995 lei, reprezentând cheltuielile salariale efectuate de Ministerul Agriculturii în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022, el având de achitat şi 13.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru în iunie 2022, după ce DNA a solicitat ridicarea imunității sale. În prezent este director general la AFIR.