Ministrul Alexandru Rogobete apără măsurile propuse. „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că reforma propusă în domeniul sanitar presupune „o reașezare a serviciilor medicale și o eficientizare a unităților sanitare”, iar măsurile înaintate de instituția pe care o conduce „nu au fost făcute pe genunchi”, ci „au fost realizate cu profesioniști” în urma consultărilor cu actorii din sistem, transmite Agerpres.

Vineri, la Timișoara, ministrul Sănătății a declarat că „reforma sistemului de sănătate nu înseamnă austeritate, ci o reașezare a serviciilor medicale și o eficientizare a unităților sanitare, astfel încât pacientul să beneficieze de cât mai multe servicii medicale adaptate și, acolo unde se poate, de centre de excelență pentru anumite patologii”.

„Nu putem limita accesul pacienților și dreptul pacienților, în primul rând, la justiție și, în al doilea rând, la tratamente de înaltă calitate”, a spus Alexandru Rogobete.

El susține că toate măsurile propuse de Ministerul Sănătății pentru al doilea pachet de reformă vor fi adoptate de Guvern în ședința de la începutul lunii septembrie.

„Toate măsurile propuse de Ministerul Sănătății vor primi votul, pentru că ele nu au fost făcute pe genunchi, nu au fost făcute de un grup restrâns de oameni cu ușile închise într-un birou. Ele au fost realizate cu profesioniști în sănătate, în primul rând. Am consultat sindicatele, societățile profesionale, universitățile și au fost lucrate împreună cu oameni din sistem tocmai pentru a veni în sprijinul sistemului și pentru a-l reașeza, astfel încât să fie funcțional”, a continuat Rogobete.

Ministrul Sănătății avertisează asupra unui risc de „colaps”

Alexandru Rogobete susține că sistemul sanitar riscă să intre în colaps „dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate”.

„Eu înțeleg că rezistența la schimbare este una mare, de obicei, dar mulți spun că acest sistem nu funcționează bine și este o realitate, vă confirm. Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”, a spus ministrul Sănătății.

Oficialul a dat exemplul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al cărei buget a crescut în ultimii ani de la 45 de miliarde lei la aproape 80 de miliarde, dar în continuare există unități sanitare unde nu se găsește paracetamol sau pacienții sunt trimiși să-și cumpere algocalmin din propriul buzunar.



„Eu nu pot să ascund această realitate. Toate măsurile cu care venim acum vin în sprijinul pacientului și al sistemului, pentru a-l reașeza. Șefii de secție nu vor mai fi numiți de universități, ci vor parcurge un concurs, așa cum parcurge orice medic care se angajează într-un spital public”, a conchis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.