Ministrul Apărării din Lituania cere ca avioanele spaniole să treacă de la descurajare la acțiune după incursiunile dronelor rusești în spațiul baltic. Reacția Madridului

Ministrul lituanian al apărării, Dovile Sakaliene, i-a cerut miercuri omoloagei sale din Spania, Margarita Robles, ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare la acțiune în contextul escaladării tensiunilor din Marea Baltică în urma recentelor incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Lituaniei și al Estoniei, informează EFE, conform Agerpres.

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune la baza lituaniană de la Siauliai, unde este desfășurat detașamentul aerian Vilkas format din opt avioane de vânătoare Eurofighter, un avion de transport A-400 și 190 de membri ai forțelor aeriene spaniole.

Cu toate acestea, ministrul spaniol a pledat pentru mijloace diplomatice pentru rezolvarea conflictelor „în contextul ajungerii la acorduri” și ulterior, după conferința de presă, a declarat că solicitarea nu a fost pusă pe masă.

Robles a călătorit miercuri în Lituania, țară membră NATO care are frontiere cu Rusia și Belarus, pentru a vizita contingentul spaniol care face parte din misiunea de poliție aeriană a NATO. Misiunea sa este de a intercepta și identifica aeronavele care se apropie de spațiul aerian al flancului estic al NATO fără a fi identificate în mod corespunzător de sistemele de control ale traficului aerian.

În fața presei, ministrul lituanian al apărării a avertizat cu privire la creșterea nivelului de escaladare, după cum reiese din incursiunile ruse în spațiul aerian al țării sale și al Estoniei, și a pledat pentru „a se trece de la conceptul de poliție aeriană la cel de apărare aeriană”. Și „în acest mod ar trebui să reacționăm”, a adăugat ea.

Vizita lui Robles are loc după ce mai multe țări aliate, inclusiv Lituania, au suferit recent încălcări ale spațiului lor aerian de către drone sau aeronave rusești care au determinat Consiliul Nord-Atlantic al NATO să organizeze consultări în două ocazii.

Aceste incidente care îngrijorează profund guvernul Lituaniei au determinat Parlamentul de la Vilnius să aprobe marți ca forțele sale armate să aibă permisiunea de a neutraliza mai rapid și mai ușor dronele care reprezintă o amenințare la adresa spațiului aerian al țării.

„Acum va fi posibilă închiderea imediată a spațiului aerian, iar pentru a le doborî nu va fi necesară permisiunea politică”, a declarat Sakaliene.

Robles a subliniat că Spania crede cu tărie în pace și și-a apărat participarea „în acest moment” la toate misiunile care apar, inclusiv „Sentinela Estică”, cea mai recentă misiune a NATO de a consolida flancul estic al Alianței Nord-Atlantice în urma incursiunilor rusești.

Pentru această misiune, Spania a oferit NATO resurse, inclusiv două avioane Eurofighter. Aceste două avioane care s-ar putea ridica de sol ar putea face parte din cele opt desfășurate în prezent în Lituania. Rotația lor se încheie la sfârșitul lunii noiembrie, când vor fi înlocuite cu avioane F-18.

Margarita Robles a indicat că așteaptă răspunsul Alianței Nord-Atlantice, care ar putea veni deja pe 6 octombrie, deși a subliniat că „în niciun caz acest lucru nu va fi în detrimentul a ceea ce există aici”.

Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, afirmă Trump

Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței-Nord Atlantice.

„Da, cred asta”, le-a răspuns Trump reporterilor când a fost întrebat despre doborârea avioanelor de către NATO.

Trump a făcut aceste declarații în fața reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) care se desfășoară la New York.

Ulterior, el s-a abținut să spună că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

„Depinde de circumstanțe”, a spus liderul american. „Dar știți, suntem foarte puternici ca NATO”, a adăugat el.