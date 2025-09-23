ULTIMA ORĂ Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, afirmă Trump, într-o întâlnire față în față cu Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, are o întâlnire bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, pe 23 septembrie 2025. FOTO: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței-Nord Atlantice, la scurt timp după ce statele membre au condamnat Moscova pentru încălcarea spațiului aerian estonian, scriu Reuters, Sky News și CNN.

„Da, cred asta”, le-a răspuns Trump reporterilor când a fost întrebat despre doborârea avioanelor de către NATO.

Trump a făcut aceste declarații în fața reporterilor în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite (ONU) care se desfășoară la New York.

Ulterior, el s-a abținut să spună că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

„Depinde de circumstanțe”, a spus liderul american. „Dar știți, suntem foarte puternici ca NATO”, a adăugat el.

Cu un ton deosebit de cald, Trump l-a numit pe omologul său ucrainean „un om mare” și a spus că acesta „duce o luptă extraordinară”.

„Avem un mare respect pentru lupta pe care o duce Ucraina, este de-a dreptul uimitoare”, a precizat președintele american.

Trump i-a oferit apoi lui Zelenski ocazia de a vorbi despre succesele Ucrainei pe front, spunând: „Doriți să ne spuneți cum vă descurcați pe câmpul de luptă?”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că îl va informa pe Trump despre situați militară de pe front, adăugând că „avem vești bune”.

Liderul de la Kiev a precizat că vor discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre perspectiva de a exercita o presiune mai mare asupra Rusiei.

Trump adoptă un nou ton în privința Ucrainei

Continuând schimbarea de ton în privința Ucrainei, Trump a afirmat încă o dată că soldații și cetățenii ei „sunt foarte curajoși”.

„Uitați-vă, ei luptă, iar acest război durează de trei ani și jumătate”, le-a spus liderul american reporterilor de la New York.

„Oamenii credeau că se va termina repede, deoarece Rusia este o mare putere militară, iar Ucraina, vă spun, are luptători buni”, a continuat Trump.

Aceste declarații marchează o schimbare semnificativă în tonul lui Trump față de Ucraina, confruntarea din februarie din Biroul Oval fiind încă vie atunci vine vorba despre o întâlnire față în față între Trump și Zelenski.

Trump sugerează că va discuta cu Viktor Orban despre achizițiile de petrol rusesc

Președintele american a sugerat că ar putea interveni personal pentru a-l convinge pe prim-ministrul ungar Viktor Orban să oprească achizițiile continue de petrol rusesc ale țării sale.

„Este un prieten al meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea să se oprească. Și cred că voi face asta”, a spus Trump în timp ce răspundea la întrebarea unui reporter în cadrul întâlnirii bilaterale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Comentariile liderului american au venit pe fondul presiunii crescânde asupra aliaților NATO după ce a emis un ultimatum într-o scrisoare, spunând că SUA vor impune sancțiuni „majore” asupra Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia.

Țările membre NATO s-au mobilizat în ultimele săptămâni după ce drone și avioane rusești le-au încălcat spațiul aerian.

Alianța Nord-Atlantică a afirmat marți că va folosi „toate instrumentele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra după ceea ce a numit „un model de comportament din ce în ce mai iresponsabil” din partea Moscovei, în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian al statelor membre ale NATO.

Lituania a solicitat NATO în august mai multe mijloace de apărare antiaeriană după ce două drone militare s-au prăbușit pe teritoriul său din Belarus.

Danemarca, un stat nordic, a anunțat marți că dronele care au oprit zborurile pe principalul său aeroport luni seară erau legate atât de o serie de incursiuni suspectate că au fost desfășurate cu drone rusești, cât și de alte perturbări din întreaga Europă.

Estonia a anunțat vineri că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute înainte de a fi escortate afară de avioane de vânătoare NATO.

Polonia a anunțat și ea că aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie. Incursiunea a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele, iar alianța militară decis să-și întărească apărarea pe flancul estic al Europei.